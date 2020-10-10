В жилом доме Чернигова произошел взрыв. В результате возгорания пострадал 11-летний мальчик. Его госпитализировали в ожоговое отделение областной больницы.

В полицию Чернигова 9 октября 2020 года поступило сообщение о взрыве в доме на краю города. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции.

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Взрыв произошел в садовом обществе "Заря". В результате пострадал 11-летний мальчик.

По вызову на место события оперативно прибыло 2 пожарно-спасательных отделения в составе 3 единиц техники и 12 человек личного состава. На время их прибытия дачный дом был полностью разрушен. 11-летний ребенок с ожогами различной степени находился возле жилого дома. Он был передан медикам, которые каретой скорой помощи доставили его в областную больницу,

– отметил спикер управления ГСЧС в Черниговской области Александр Ивченко.

По словам ребенка, в помещении ощущался резкий запах газа, а после того, как он включил свет, раздался взрыв. От дома остались только руины. Ребенка с ожогами отвезли в больницу. Тяжесть его состояния сейчас устанавливают медики.



Трагедия в Чернигове / Фото ГСЧС Украины в Черниговской области



Взрыв в жилом доме Чернигова / Фото ГСЧС Украины в Черниговской области



В результате взрыва в Чернигове пострадал ребенок / Фото ГСЧС Украины в Черниговской области