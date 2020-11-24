Гражданин одной из постсоветских стран занимался активной агитацией людей к борьбе с представителями нацменьшинств в Чернигове. 24 ноября его задержали.

Злоумышленник активно пытался создать ячейку "агитаторов агрессивной войны", сообщили в СБУ. Он принадлежал к созданной в России радикальной группировке.

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Сейчас следователи устанавливают, имел ли злоумышленник связи с российскими спецслужбами.

Чем занимался пророссийский пропагандист

По данным правоохранителей, задержанный активно распространял в соцсетях всевозможные материалы о "доминировании славянского государства" над другими народами и нациями, фактически призывал к дискриминации нацменьшинств.

Нашли оружие

Во время обысков в квартире иностранца оперативники изъяли два огнестрельных ружья, которыми мужчина владел без разрешения. Также у него нашли немалое количество ножей, арбалет, запрещенную литературу и бумаги с доказательствами преступной деятельности.

Оперативники СБУ изъяли у мужчины компьютер и другую технику, на которой были вещественные доказательства его вины.

Иностранец хранил холодное и огнестрельное оружие / Фото пресс-службы СБУ

Как накажут пропагандиста

Задержанному инкриминируют публичные призывы к агрессивной войне. Если суд признает его вину, ему грозит до 2 лет исправительных работ, до 6 месяцев ареста или до 3 лет лишения свободы.

Будут ли пытаться правоохранители привлечь его к ответственности за хранение оружия, неизвестно.



Задержанному инкриминируют лишь призывы к агрессивной войне / Фото пресс-службы СБУ