Агитировал за начало агрессивной войны: в Чернигове СБУ задержала пророссийского пропагандиста
Гражданин одной из постсоветских стран занимался активной агитацией людей к борьбе с представителями нацменьшинств в Чернигове. 24 ноября его задержали.
Злоумышленник активно пытался создать ячейку "агитаторов агрессивной войны", сообщили в СБУ. Он принадлежал к созданной в России радикальной группировке.
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Сейчас следователи устанавливают, имел ли злоумышленник связи с российскими спецслужбами.
Чем занимался пророссийский пропагандист
По данным правоохранителей, задержанный активно распространял в соцсетях всевозможные материалы о "доминировании славянского государства" над другими народами и нациями, фактически призывал к дискриминации нацменьшинств.
Нашли оружие
Во время обысков в квартире иностранца оперативники изъяли два огнестрельных ружья, которыми мужчина владел без разрешения. Также у него нашли немалое количество ножей, арбалет, запрещенную литературу и бумаги с доказательствами преступной деятельности.
Оперативники СБУ изъяли у мужчины компьютер и другую технику, на которой были вещественные доказательства его вины.
Иностранец хранил холодное и огнестрельное оружие / Фото пресс-службы СБУ
Как накажут пропагандиста
Задержанному инкриминируют публичные призывы к агрессивной войне. Если суд признает его вину, ему грозит до 2 лет исправительных работ, до 6 месяцев ареста или до 3 лет лишения свободы.
Будут ли пытаться правоохранители привлечь его к ответственности за хранение оружия, неизвестно.
Задержанному инкриминируют лишь призывы к агрессивной войне / Фото пресс-службы СБУ
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