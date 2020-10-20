Простое украинское село, где можно послушать сверчков и птичек, полюбоваться прекрасным дворцом XVIII века. Знаете где это ? Качановка на Черниговщине входит в состав амбициозной объединенной общины.

Дворец в Качановке основан в 1770-х годах. Сейчас он – национальный заповедник. Подробнее об этом – в программе "Где это?"на 24 канале.

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Имение известных меценатов

В Украине это единственная подобная усадьба, которая сохранилась в комплексе – со всеми помещениями, интерьерами и ландшафтным парком. Имение принадлежало семье известных меценатов Тарновских.

Там гостили и вдохновлялись многие тогдашние художники:

Тарас Шевченко;

Николай Гоголь;

Михаил Глинка и многие другие.

Это живописное место – бывший Ичнянский, а теперь Прилуцкий район Черниговщины. В 2015 году Качановка вошла в состав первой в области объединенной общины, присоединившись к соседнему поселку – Парафиевки, хотя это было непросто.



Имение Тарновских / Скриншот с видео

Объединение общины

Председатель Парафиевської общины, которая была инициатором ее создания – Валентина Карпенко. Она пояснила, что в Ичнянском районе 79 населенных пунктов, и для эффективной работы общины этого было бы многовато.

Мы заявили, что хотим создать общину. Еще и первые. И везде нам палки в колеса, везде с большой трудностью отстаивали свою позицию, но наконец-то мы создались,

– отметила Карпенко.

Парафиевська территориальная община образовалась в октябре 2015 года. Она объединила 5 сельских советов, а это – 18 населенных пунктов и 5,5 тысяч населения. С созданием общины, все те люди едва не остались без медицинской помощи.

"Мы в августе 2015 года объединились, а где-то через месяц собрался районный совет и больницу Парафиевскую, которая имела статус районной, они своим решением ликвидировали. Мы остались без медицины", – сказала глава общины.



Парафиевська сельская территориальная община / Скриншот с видео

Оправдать перед людьми закрытие больницы местные власти не смогли бы ни одной реформой. Это могло сломить людей и существенно ухудшить условия проживания в поселке. Поэтому Парафиевка восприняла решение района как вызов и решила выстроить в своей общине свою систему здравоохранения.

Центр медико-санитарной помощи

В помещении раньше была районная больница, а когда ее ликвидировали, община сразу же создала собственный Центр медико-санитарной помощи. Жильцы вряд ли заметили какие-то изменения, разве на вывеске – была больница, стал медицинский центр.

Это дало возможность сохранить коллектив. Не прошло сокращения, мы на работу забрали всех медицинских работников,

– сказал директор КП Парафиевский центр первичной медико-санитарной помощи Валентин Бурч.

Бюджет общины не смог позволить себе содержать профильных врачей вторичного звена, потому что это дорого. Но тут придумали, как компенсировать пациентам неудобства из-за добирания к медикам в городе.

► Если семейный врач направил пациента на консультацию к хирургу-невропатологу, или на стационарное лечение, то пациентов бесплатно доставили на вторичное звено.

Сейчас система здравоохранения общины выглядит так.

Центра медико-санитарной помощи подчиняются 2 амбулатории: в Парафиевке и Иванице и 4 фельдшерско-акушерских пункта в других селах.

В обеих амбулаториях принимают семейные врачи и работают дневные стационарные отделения (Парафиевка – 15 коек, Иваница – 10)

Дополнительно решили, что хотя бы 1 Амбулатория должна работать круглосуточно, в режиме скорой помощи. Взвесив, отдали это более отдаленной территориально амбулатории в Иванице.



Круглосуточная амбулатория / Скриншот с видео

Круглосуточная амбулатория

Конечно, это не сверхсовременная больница, и она далеко не идеальна. Там старенькие ремонты и мебель и много типичных для украинской медицины проблем. Но важнее другое – больницу сумели сохранить. И теперь постепенно могут думать о ее развитии.

С того, чем уже готовы хвастаться – в заведении стало больше современных технологий. С недавних пор консультацию районного или областного кардиолога в Парафиевке можно получить дистанционно. Также не в каждой деревне можно увидеть лабораторию с цифровыми анализаторами. Анализы для жителей общины – бесплатные.

В 2019 году закупили гематологический и биохимический анализ, где человек может прийти и сделать анализ крови и биохимию. За врачами закреплены медицинские автомобили, поэтому они имеют возможность выезжать на вызовы. Сначала пациентов и самих медиков удивляло то, что за бензин им платить не надо.

Дополнительный вызов для врачей

Дополнительным вызовом для врачей этого года стала пандемия COVID-19. Понимая угрозу, амбулатории общины перевели на противоэпидемический режим работы еще с февраля 2020 года, даже до введения соответствующих указаний Министерства здравоохранения.



Система здравоохранения Парафиевки / Скриншот с видео

Взрывы на военном арсенале

Эффективность налаженной работы смогли проверить в 2018 году в экстремальных условиях. Тогда прогремели взрывы на военном арсенале в Ичне.

Когда осенью 2018 года взрывались ичнянские военные склады Парафиевская община принимала у себя пострадавших и так получилось, что именно в эту больницу, которую перед этим в районе закрыли пришлось эвакуировать больных из районной больницы.

В Парафиевке был обустроен Главный штаб спасателей.

В поселке усилили меры безопасности, пункты эвакуации обустроили в школе, двух садиках, Доме культуры и амбулаториях.

Проверку боем тогда прошли успешно. И вот казалось бы – когда система наконец работает, удалось сохранить врачей и наладить все процессы, Парафиевка решила: этого мало. Община взяла новый вызов и решила построить полностью новую амбулаторию семейной медицины.

Новая амбулатория семейной медицины

Амбулаторию построили с нуля за пол года. Там выдержаны все требования и стандарты для медицинских учреждений. Помещение одноэтажное, поэтому полностью безбарьерное. Сейчас там еще идут завершающие работы, но уже через несколько месяцев туда переедут работать семейные врачи общины. Строительство обошлось в 8 миллионов гривен.

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Вот так медленно Парафіївська община, преодолевая вызовы, показывает другим пример, как можно отстоять свое право на существование, потом – на медицинское обеспечение для своих жителей. Когда в следующий раз окажетесь неподалеку от Качановки – будете знать больше об этих живописных местах .