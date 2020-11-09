На Черниговщине за стрельбу из ружья во время ссоры задержали нетрезвого мужчину
Конфликт, который закончился стрельбой, произошел 9 ноября на пилораме одного из сел Городнянского района Черниговщины. По подозрению в совершении преступления задержали 38-летнего местного жителя.
Мужчина якобы действовал из хулиганских побуждений, сообщили в полиции Черниговской области. Сам задержанный вину в содеянном признает.
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Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
Что известно о стрельбе на Черниговщине
По данным следствия, 38-летний житель села был нетрезв, когда пришел на пилораму. С работниками этого предприятия мужчина якобы конфликтовал.
Он достал охотничье ружье "Сайга" и произвел несколько выстрелов. В результате инцидента никто не пострадал.
Задержали его бойцы группы реагирования полиции.
Отцовское оружие
Как утверждает сам подозреваемый, ружье принадлежало его погибшему отцу. Со времени его смерти прошло более 20 лет и никто "Сайгой" якобы не пользовался. Поэтому, поскольку задержанный не является официальным владельцем ружья, мужчине могут инкриминировать еще и нелегальное хранение оружия.
Сейчас же мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.
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