Конфликт, который закончился стрельбой, произошел 9 ноября на пилораме одного из сел Городнянского района Черниговщины. По подозрению в совершении преступления задержали 38-летнего местного жителя.

Мужчина якобы действовал из хулиганских побуждений, сообщили в полиции Черниговской области. Сам задержанный вину в содеянном признает.

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Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Что известно о стрельбе на Черниговщине

По данным следствия, 38-летний житель села был нетрезв, когда пришел на пилораму. С работниками этого предприятия мужчина якобы конфликтовал.

Он достал охотничье ружье "Сайга" и произвел несколько выстрелов. В результате инцидента никто не пострадал.

Задержали его бойцы группы реагирования полиции.

Отцовское оружие

Как утверждает сам подозреваемый, ружье принадлежало его погибшему отцу. Со времени его смерти прошло более 20 лет и никто "Сайгой" якобы не пользовался. Поэтому, поскольку задержанный не является официальным владельцем ружья, мужчине могут инкриминировать еще и нелегальное хранение оружия.

Сейчас же мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.