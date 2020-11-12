На Черниговщине главу ОТО задержали на получении 630 тысяч взятки: фото
Следователи ГБР при поддержке работников СБУ и прокуратуры Киева 12 ноября разоблачили на получении отката главу одной из ОТО на Черниговщине. Чиновник, по данным следователей, вымогал деньги у предпринимателя за заключение договора.
О задержании политика сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева. Правоохранители не назвали фамилии задержанного.
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Также неизвестно, является ли глава ОТО новоизбранным, или он еще не передал власть новому чиновнику после выборов.
Что известно о взятке главы ОТО на Черниговщине
Как утверждают в прокуратуре, чиновник обещал предпринимателю не создавать препятствий при подписании договора о капитальном ремонте стадиона, принять у него выполненные работы. Кроме этого, глава ОТО якобы гарантировал представителю бизнеса получение им предусмотренных договором денег.
За свою "работу" он требовал 13% от суммы закупок. То есть 650 тысяч гривен.
Главу ОТО на Черниговщине задержали с поличным / Фото пресс-службы прокуратуры Киева
После получения чиновником пакета с деньгами его задержали правоохранители.
Чиновнику инкриминируют получение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере. Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности.
Вскоре задержанному сообщат о подозрении и будут избирать меру пресечения.
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