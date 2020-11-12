Следователи ГБР при поддержке работников СБУ и прокуратуры Киева 12 ноября разоблачили на получении отката главу одной из ОТО на Черниговщине. Чиновник, по данным следователей, вымогал деньги у предпринимателя за заключение договора.

О задержании политика сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева. Правоохранители не назвали фамилии задержанного.

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Также неизвестно, является ли глава ОТО новоизбранным, или он еще не передал власть новому чиновнику после выборов.

Что известно о взятке главы ОТО на Черниговщине

Как утверждают в прокуратуре, чиновник обещал предпринимателю не создавать препятствий при подписании договора о капитальном ремонте стадиона, принять у него выполненные работы. Кроме этого, глава ОТО якобы гарантировал представителю бизнеса получение им предусмотренных договором денег.

За свою "работу" он требовал 13% от суммы закупок. То есть 650 тысяч гривен.



Главу ОТО на Черниговщине задержали с поличным / Фото пресс-службы прокуратуры Киева

После получения чиновником пакета с деньгами его задержали правоохранители.

Чиновнику инкриминируют получение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере. Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности.

Вскоре задержанному сообщат о подозрении и будут избирать меру пресечения.