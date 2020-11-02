Очередная ужасная авария с участием работника прокуратуры произошла на Черниговщине утром 2 ноября, вблизи поселка городского типа Березна. Милиционер-владелец элитного авто Acura вылетел на встречную полосу, где столкнулся с "ВАЗ".

В результате удара водитель и пассажирка старенькой "девятки" погибли на месте аварии. Водителя иномарки задержали следователи, сообщают в ГБР.

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Им оказался не рядовой милиционер, а руководитель одной из местных прокуратур Черниговщины.

Авто без номеров

Судя по фотографиям, которые опубликовали представители Государственного бюро расследований, после ДТП водитель Acura снял номерные знаки. По крайней мере никаких физических повреждений на задней части его авто не было, а машина была без них.



Элитная Acura без номеров / Фото пресс-службы ГБР

Так часто делают представители органов, которые совершили ДТП и пытаются избежать наказания.

От 5 до 10 лет тюрьмы, если посадят

В ГБР утверждают, что задержали подозреваемого в совершении аварии. Ему вскоре сообщат о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель нескольких человек.



Водитель и пассажирка "ВАЗа" погибли мгновенно / Фото пресс-службы ГБР

Кроме того, следователи готовят ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Если суд признает его вину, прокурору грозит от 5 до 10 лет тюрьмы. Впрочем, обычно работникам правоохранительных органов удается замять дело и избежать наказания.



Удар был значительной силы / Фото пресс-службы ГБР