Неподалеку от Днепра расположено хвостохранилище Приднепровского химического завода. Это место – довольно опасное, ведь много лет там оставляли опасные отходы.

Хвостохранилище под Днепром называют также "местным Чернобылем". Журналисты " Информатор " показали, как оно выглядит с высоты птичьего полета.

Между тем Экологическая опасность: свалка в Одесской области загрязнена химикатами

Колючая проволока, знаки радиационной опасности, искусственные холмы противорадиационной защиты, мусор и запустение – антураж этого места,

– описывают они локацию.

Что известно об опасном хвостохранилище под Днепром

Хвостохранилище Приднепровского химического завода расположено в 20 километрах от Днепра. Оно также известно под названием "База С". Ранее эта территория строго охранялась.

С 1949 по 1991 годы в Каменском на Приднепровском химическом заводе переделывали урановые руды из всех месторождений бывшего Советского Союза для изготовления уранового оксидного концентрата.

За все это время вокруг предприятия складировали опасные отходы, которые разделили на несколько хвостохранилищ общей площадью 2,68 миллиона квадратных метров: "Западное", "Центральный Яр", "Юго-Восточное", "Днепровское" и "Сухачевское" (1 и 2 секции), "База С" на окраине Днепра, "ДП-6", "Лантановая Фракция".

Хвостохранилище под Днепром / Фото "Информатор"

В этих местах накопилось около 42,33 миллиона тонн опасных отходов.

В 2015 году ученые провели исследование – оценили радиационную опасность хвостохранилищ завода. Опасной для населения была признана "База С", а для подземных вод и реки Днепр наибольшую угрозу представляет хвостохранилище "Днепровское". По состоянию на сентябрь 2018 на "Базе С" оставалось 28 тысяч 850 тонн опасных отходов.

Жителей области и заинтересованных сталкеров просят не ходить туда на экскурсию. Местность опасная и насыщенная радиоактивными отходами.

Опасное хвостохранилище под Днепром: видео