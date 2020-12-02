Местный Чернобыль: как выглядит и чем опасно хвостохранилище под Днепром – фото
Неподалеку от Днепра расположено хвостохранилище Приднепровского химического завода. Это место – довольно опасное, ведь много лет там оставляли опасные отходы.
Хвостохранилище под Днепром называют также "местным Чернобылем". Журналисты " Информатор " показали, как оно выглядит с высоты птичьего полета.
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Колючая проволока, знаки радиационной опасности, искусственные холмы противорадиационной защиты, мусор и запустение – антураж этого места,
– описывают они локацию.
Что известно об опасном хвостохранилище под Днепром
- Хвостохранилище Приднепровского химического завода расположено в 20 километрах от Днепра. Оно также известно под названием "База С". Ранее эта территория строго охранялась.
- С 1949 по 1991 годы в Каменском на Приднепровском химическом заводе переделывали урановые руды из всех месторождений бывшего Советского Союза для изготовления уранового оксидного концентрата.
- За все это время вокруг предприятия складировали опасные отходы, которые разделили на несколько хвостохранилищ общей площадью 2,68 миллиона квадратных метров: "Западное", "Центральный Яр", "Юго-Восточное", "Днепровское" и "Сухачевское" (1 и 2 секции), "База С" на окраине Днепра, "ДП-6", "Лантановая Фракция".
Хвостохранилище под Днепром / Фото "Информатор"
- В этих местах накопилось около 42,33 миллиона тонн опасных отходов.
- В 2015 году ученые провели исследование – оценили радиационную опасность хвостохранилищ завода. Опасной для населения была признана "База С", а для подземных вод и реки Днепр наибольшую угрозу представляет хвостохранилище "Днепровское". По состоянию на сентябрь 2018 на "Базе С" оставалось 28 тысяч 850 тонн опасных отходов.
- Жителей области и заинтересованных сталкеров просят не ходить туда на экскурсию. Местность опасная и насыщенная радиоактивными отходами.
Опасное хвостохранилище под Днепром: видео
Что такое хвостохранилище?Это комплекс специальных сооружений и оборудования, предназначенных для складирования или захоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения полезных ископаемых.
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