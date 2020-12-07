Покрытие мобильной связью в Чернобыльской зоне поможет пожарным тушить огонь в отдаленных районах. Кроме того, мобильная связь и интернет будут фиксировать уровень пожарной безопасности в Зоне.

Специалисты создадут специальную систему мониторинга пожарной безопасности. Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, сообщает пресс-служба ведомства.

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Система будет состоять из видеокамер и тепловизоров. Они будут оперативно определять места возникновения пожаров.

Кроме того, мобильная связь поможет туристам, которые путешествуют в Зону.

Отныне 70% территории охвачено связью в стандарте 2G и еще 45% территории будет иметь 4G покрытие. Недавно на территории зоны отчуждения было установлено базовую станцию,

– отметил Абрамовский.

Обратите внимание! Пожары в Чернобыльской зоне вспыхнули 4 апреля 2020 года. К ликвидации огня привлекли работников ГСЧС и авиацию. Подробнее о трагедии читайте здесь.