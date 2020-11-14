Правительство Черногории одобрило новые карантинные ограничения из-за увеличения количества больных коронавирусом. Так, с 14 ноября по 1 декабря в стране будет действовать комендантский час и запрет междугородних поездок в выходные.

Комендантский час будет действовать в государстве с 21:00 до 5:00 ежедневно. В это время людям запрещено выходить из дома. Исключение составляют лишь ситуации, когда лицо идет на работу, в больницу или помочь близким. Об этом сообщает CDM.

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Что запретили в Черногории

Правительство также запретило населению ходить в гости. Посещать можно только родных.

Передвигаться по улицам разрешено только в группах не более 4 человек.

Магазины и заведения питания должны закрываться до 8 часов вечера.

Кроме того, работники ресторанов должны контролировать, чтобы люди дезинфицировали на входе руки, а маску снимали только во время еды.

В заведениях питания за одним столиком могут сидеть не более 4 человек.

Столы должны стоять на расстоянии не менее 2 метров и быть разделены органическим стеклом.

Тренировки группами в спортзалах запрещены. Количество посетителей должно быть не более 1 человека на 10 квадратных метров.

В выходные выезжать за пределы своих муниципалитетов запрещено.

Все частные торжества, церемонии и религиозные собрания запрещены. Службы в церквях можно проводить только без верующих.

Люди из городов, где бары закрыли, едут в другие города. Это пример личной безответственности. Нужно понимать, в какой ситуации мы оказались, и соблюдать очень простые правила,

– сказал глава Минздрава Кенан Храпович.

По словам директора Института общественного здоровья Бобана Мугоша, ситуация в Черногории становится "драматической". Специалисты настаивают на введении жесткого локдауна.

Обратите внимание! По состоянию на 14 ноября коронавирусом в Черногории заразились 26 109 человек. Из них 377 инфицированных умерли, а 16 904 – уже выздоровели. Сейчас продолжают болеть 8 828 человек.