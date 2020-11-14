В Черногории из-за COVID-19 ввели комендантский час
Правительство Черногории одобрило новые карантинные ограничения из-за увеличения количества больных коронавирусом. Так, с 14 ноября по 1 декабря в стране будет действовать комендантский час и запрет междугородних поездок в выходные.
Комендантский час будет действовать в государстве с 21:00 до 5:00 ежедневно. В это время людям запрещено выходить из дома. Исключение составляют лишь ситуации, когда лицо идет на работу, в больницу или помочь близким. Об этом сообщает CDM.
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Что запретили в Черногории
- Правительство также запретило населению ходить в гости. Посещать можно только родных.
- Передвигаться по улицам разрешено только в группах не более 4 человек.
- Магазины и заведения питания должны закрываться до 8 часов вечера.
- Кроме того, работники ресторанов должны контролировать, чтобы люди дезинфицировали на входе руки, а маску снимали только во время еды.
- В заведениях питания за одним столиком могут сидеть не более 4 человек.
- Столы должны стоять на расстоянии не менее 2 метров и быть разделены органическим стеклом.
- Тренировки группами в спортзалах запрещены. Количество посетителей должно быть не более 1 человека на 10 квадратных метров.
- В выходные выезжать за пределы своих муниципалитетов запрещено.
- Все частные торжества, церемонии и религиозные собрания запрещены. Службы в церквях можно проводить только без верующих.
Люди из городов, где бары закрыли, едут в другие города. Это пример личной безответственности. Нужно понимать, в какой ситуации мы оказались, и соблюдать очень простые правила,
– сказал глава Минздрава Кенан Храпович.
По словам директора Института общественного здоровья Бобана Мугоша, ситуация в Черногории становится "драматической". Специалисты настаивают на введении жесткого локдауна.
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