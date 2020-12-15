У западного побережья Йемена с миллионом баррелей нефти в трюме ржавеет 45-летний танкер. Из-за него оказались под угрозой рифы.

Старый корабль на побережье Красного моря имеет название FSO Safer. Это означает "безопасный". Об этом сообщили на сайте Science alert.

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В чем заключается проблема

С тех пор, как в Йемене разразилась война между союзными Ирану повстанцами-хуситами и силами под руководством Саудовской Аравии, государственная йеменская нефтяная компания потеряла доступ к своему кораблю даже для ремонта, а повстанческие силы до сих пор отказывают Организации Объединенных Наций в шансе вмешаться.

Экологи предупредили, что вскоре все 34 резервуара Safer погрузятся в море. Это приведет к разливу нефти, который будет в 4 раза больше, чем катастрофа Exxon Valdez в 1989 году. Утечка в 1 миллион баррелей гарантирует региональную экологическую и гуманитарную катастрофу.

Что такое Exxon Valdez? Разлив нефти с танкера Exxon Valdez — авария танкера Exxon Valdez, которая произошла 24 марта 1989 года в заливе Принца Вильгельма у южного побережья Аляски. Она привела к разливу примерно 40 миллионов литров сырой нефти. Ее считают одной из самых опустошительных катастроф на море.

Воздух под угрозой

Эксперты также отметили, что под угрозой находятся:

воздух, которым дышат местные жители;

пищевые продукты, которые они собирают в море;

опреснение воды.

Местные течения обеспечат распространение нефти по коралловым рифам. Они покрывают почти все 4 тысячи километров береговой линии Красного моря.

Залив Акаба

Например, залив Акаба, расположенный в северной части Красного моря, является домом для одной из самых нетронутых рифовых экосистем в мире, а кораллы рифа доказали свою устойчивость к повышению температуры и окислению океана. Разлив такого масштаба может его погубить.

Худший сценарий разлива нефти

По мнению экологов, мир приближается к худшему сценарию разлива нефти. В мае 2020 года пробоину в корпусе Safer временно залатали. Но в сентябре официальные лица Саудовской Аравии заявили, что обнаружили нефтяное пятно рядом с судном. Хотя эти сообщения не проверили, но если корабль продолжит разрушаться с такой скоростью до зимы, это может быть катастрофой.

Зимой пятно нефти будет распространяться дальше на север и в центр Красного моря по сравнению с разливом летом,

– отметили эксперты.

Повстанческие силы наконец согласились позволить ООН осмотреть и отремонтировать танкер. Но это обслуживание отложили до января.

Отметим! Последний раз повстанческие силы соглашались разрешить ООН обслуживать танкер летом 2019 года, но в последний момент передумали.