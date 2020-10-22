Масштабное возгорание летней площадки ресторана "Фонтан" в известном курортном городке Одесской области 22 октября началось около 17:00. Через несколько минут огонь уже потушили, но терраса была сожжена дотла.

О мощном пожаре, который произошел в центре Черноморска на проспекте Мира, 20/1, сообщает "Думская" со ссылкой на ГСЧС региона. Как оказалось, огонь пылал на площади в 25 квадратных метров.

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По данным спасателей, сообщение о пожаре поступило к ним в 17:04. Уже через 14 минут огонь был ликвидирован.



Спасатели быстро справились с возгоранием в Черноморске / Фото Думская

Без пострадавших

Хотя спасатели сработали очень быстро, некоторые конструкции летней площадки сгорели полностью. В результате происшествия жертв и пострадавших не было.

Какой вред причинил огонь элитному для Черноморска заведению, неизвестно.

Смотрите видео пожара в ресторане "Фонтан" в Черноморске: