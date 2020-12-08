Действующий председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов опроверг слухи о том, что он готов отказаться от своей должности в обмен на не менее "теплые кресла". Его кандидатуру на пост руководителя облсовета снова выдвинула партия "Блок Кернеса – успешный Харьков", которая победила на местных выборах 2020 года.

Сергей Чернов прокомментировал слухи, которые появились в СМИ накануне первой сессии Харьковского областного совета. Об этом сообщает издание "Слободской край".

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Что заявил политик

Чернов опроверг информацию о кулуарных договоренностях относительно того, кто возглавит орган местного самоуправления, и свою готовность отказаться от этой должности.

Мне якобы предложили должность первого заместителя председателя областного совета, первого заместителя председателя облгосадминистрации, заместителя министра внутренних дел... Впрочем, должен разочаровать любителей конструировать сложные умозрительные комбинации,

– сказал он.

Председатель облсовета добавил, что высоко ценит поддержку и доверие его избирателей.

Обратите внимание! Партия Кернеса, которая известна своей пророссийской позицией, получила больше всего мандатов в Харьковском облсовете – 46 из 120.

Никто кроме Чернова

В Блоке Кернеса заявили, что во главе Харьковского облсовета не видят никого, кроме Сергея Чернова. За него отдали свои голоса 43 из 45 членов областной депутатской фракции. Сам Чернов за себя не голосовал.

Что известно о результатах местных выборов в Харькове

По результатам выборов в Харькове на должность городского главы победил Геннадий Кернес, который набрал более 60% голосов избирателей. Первое заседание горсовета состоится 9 декабря и на нем Кернеса не будет. Мэр лечится за границей после COVID-19. Он планирует вернуться в Украину до 30 декабря. Поэтому вместо него выбирать председательствующего заседания будут сами депутаты. Они уже утвердили изменения в регламент, которые позволяют провести первую сессию горсовета без мэра.