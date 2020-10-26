Закупки, во время которых из бюджета переплатили 2,3 миллиона гривен, состоялись в апреле 2017 года. 26 октября 2020 года полицейские задержали женщину, которая тогда занимала должность председателя тендерного комитета областного госпиталя ветеранов войны.

О разоблачении чиновницы, которая якобы обеспечила победу нужной фирме во время закупок, сообщили в полиции Украины. Сейчас задержанная занимает должность заместителя гендиректора по экономическим вопросам того же ОКНП "Черновицкий областной госпиталь ветеранов войны".

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Как утверждают следователи, в 2017 году в результате махинаций коммунальное предприятие по завышенной цене приобрело медицинское оборудование для военных. Убытки от этого правоохранители оценили в 2,3 миллиона гривен.

Что известно об сделках с закупками для военных в Черновцах

Общая сумма расходов по тендеру составляла 2,8 миллиона. То есть непосредственно на медицинское оборудование для госпиталя было потрачено лишь 500 тысяч гривен.

По данным полиции, злоупотребляя служебным положением, 28-летняя чиновница организовала схему хищения бюджетных средств. Она якобы провела тендер с определенным заранее победителем.

Как накажут задержанную

Если правоохранители смогут доказать вину подозреваемой в суде, ее признают виновной в совершении злоупотреблении властью или служебным положением. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет, а также штраф в размере от 8,5 до 17 тысяч гривен.