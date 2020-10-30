29 октября в Черновцах около тысячи квартир лишились доступа к газоснабжению. Это произошло из-за действий неизвестных, которые перекрыли задвижки на газопроводе.

Об инциденте в Черновцах рассказали в пресс-службе АО "Черновцыгаз" в фейсбуке. Похожая ситуация произошла в этот же день в Ивано-Франковске – после вероятной диверсии сотни жилых домов отключили от газа и тепла.

Что произошло в Ивано-Франковске Из-за "неизвестных лиц" 558 домов и 3 больницы остались без газа и тепла

В "Черновцыгаз" сообщили, что 29 октября "неизвестные перекрыли задвижки на газопроводе на улице Хотынской". Без газа остались многоквартирные дома на этой улице и частично на улице Луговая.

Без голубого топлива – 984 квартиры.

Такие самовольные вмешательства в работу газораспределительной системы расцениваются как хулиганские действия и влекут за собой административную ответственность, а также возмещения причиненных убытков,

– подеркнули в учреждении.

Сейчас "Черновцыгаз" просит людей выключать газ перед выходом из дома. А для восстановления подачи газа в дома, которые пострадали от аварийного отключения, понадобится немало времени:

Специалисты должны попасть в каждую квартиру, чтобы проверить отсутствие утечек газа.

29 октября, то есть в этот же день, в Ивано-Франковске также неизвестные перекрыли задвижки на распределительном газопроводе. Без тепла и газа оказались 558 многоквартирных жилых домов и 3 больницы.