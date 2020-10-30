В Черновцах, как и в Ивано-Франковске, кто-то вызвал массовое аварийное отключение газа
29 октября в Черновцах около тысячи квартир лишились доступа к газоснабжению. Это произошло из-за действий неизвестных, которые перекрыли задвижки на газопроводе.
Об инциденте в Черновцах рассказали в пресс-службе АО "Черновцыгаз" в фейсбуке. Похожая ситуация произошла в этот же день в Ивано-Франковске – после вероятной диверсии сотни жилых домов отключили от газа и тепла.
Что произошло в Ивано-Франковске Из-за "неизвестных лиц" 558 домов и 3 больницы остались без газа и тепла
В "Черновцыгаз" сообщили, что 29 октября "неизвестные перекрыли задвижки на газопроводе на улице Хотынской". Без газа остались многоквартирные дома на этой улице и частично на улице Луговая.
- Без голубого топлива – 984 квартиры.
Такие самовольные вмешательства в работу газораспределительной системы расцениваются как хулиганские действия и влекут за собой административную ответственность, а также возмещения причиненных убытков,
– подеркнули в учреждении.
Сейчас "Черновцыгаз" просит людей выключать газ перед выходом из дома. А для восстановления подачи газа в дома, которые пострадали от аварийного отключения, понадобится немало времени:
- Специалисты должны попасть в каждую квартиру, чтобы проверить отсутствие утечек газа.
29 октября, то есть в этот же день, в Ивано-Франковске также неизвестные перекрыли задвижки на распределительном газопроводе. Без тепла и газа оказались 558 многоквартирных жилых домов и 3 больницы.
Напомним На газоперерабатывающей станции под Харьковом произошел взрыв: погибли люди – все, что известно, фото