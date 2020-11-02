Чрезвычайная авария произошла вечером 2 ноября в центре Черновцов. Водитель легковушки Renault протаранил ворота Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, пролетел еще сотню метров и остановился в колонне корпуса.

В результате аварии ворота университета были фактически уничтожены, а вот колонна корпуса пострадала не очень серьезно, сообщает в фейсбуке работник вуза Степан Руденко. Это отлично демонстрируют фото и видео, снятые с места ДТП.

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По предварительным данным,33-летний водитель даже не пытался тормозить после столкновения с массивными воротами университета.

Повредил объект Всемирного наследия ЮНЕСКО

Во время столкновения машины с воротами, а также ее проезда по территории пострадал только водитель Renault. Его медики скорой госпитализировали с разрывом селезенки.

А вот материальные последствия ДТП немалые. Кроме серьезно поврежденной машины ремонтировать придется и ворота, и колонну корпуса, которая остановила авто.



Легковушку остановила только колонна / Фото molbuk.ua

Они старинные и являются частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2011 году этот орган ООН включил архитектурный ансамбль Резиденции митрополитов Буковины и Далмации, где и расположен университет, в список исторических объектов.

Поэтому, нужно будет проводить реставрацию. Которая стоит немалых денег.



Ворота нуждаются в серьезной реставрации / Фото molbuk.ua

Что будет с водителем

Поскольку пострадавших в результате аварии не было, виновника вряд ли будут задерживать. Скорее всего, после лечения ему придется платить штрафы и компенсировать убытки.

Смотрите видео с места ДТП на территории Черновицкого национального университета