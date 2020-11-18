Черновицкий городской совет 17 ноября принял решение запретить продажу алкоголя в ночное время. Ограничения, однако, не будут касаться баров и ресторанов. За проголосовали 22 депутата.

Постановление вступит в силу через 3 месяца

Решение вступит в силу через 3 месяца после принятия. Об этом информирует издание "Молодий буковинець".

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Таким образом, черновчане и гости города не смогут купить алкогольные напитки в магазинах с 22:00 до 08:00.

За выполнением постановления будет следить полиция

За выполнением постановления будут следить представители полиции. Соответствующее поручение уже передали правоохранителям.

Решение о запрете продажи алкоголя на местах принимают с 2018 года

Отметим, что еще в 2018 году вступил в силу закон, который позволяет органам местного самоуправления запрещать продажу алкогольных напитков ночью. Этим разрешением воспользовались в большинстве областных центров.

Во многих городах запрет действует с 22:00 до 08:00. Самый короткий период, в который запрещено торговать алкоголем, в Ужгороде – с 23:00 до 07: 00.