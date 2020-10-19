Дома жителей Черновцов могут в дальнейшем оставаться без отопления. Все из-за непогашенных долгов "Черновцытеплокоммунэнерго". Когда в городе начнут подавать тепло – неизвестно.

Несмотря на заявления чиновников о готовности теплосетей к старту отопительного сезона, дома Черновцов до сих пор остаться без отопления. Об этом сообщили в "Черновцыгаз".

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Из-за задолженности, что только накапливается, АО "Черновцыгаз" не имеет права осуществлять распределение газа теплоснабжающим предприятиям – "Черновцытеплокоммунэнерго",

– отметили на предприятии.

В начале октября общая задолженность "Черновцытеплокоммунэнерго" за услуги распределения природного газа составила 26,1 миллиона гривен. На конец года, долг предприятия прогнозируемо вырастет еще до 35,7 миллиона гривен.

Сейчас руководство городских теплоснабжающих предприятий не обращалось к АО "Черновцыгаз" о сроках погашения задолженности и подачи газа в дома жителей Черновцов.

Не уплаченный долг: что должно делать предприятие

Если компания не оплатила 90% от долга, то для того, чтобы начался отопительный сезон необходимо:

Заключить договор о реструктуризации задолженности за потребленный природный газ;

или подать график погашения задолженности и осуществить текущие расчеты.

Обратите внимание! Наибольшие долги за газ у Луганской, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой и Ивано-Франковской областях. Начало отопительного сезона там под угрозой срыва.

Где уже начался отопительный сезон