В Черновицкой коммунальной библиотеке-филиале №6 зафиксировали агитационные материалы. Наблюдатели Гражданской сети ОПОРА уже написали заявление в полицию касательно этого инцидента, там проводят расследование.

На сайте ОПОРА сообщили, что это случилось 18 октября. Плакаты были о кандидатах в депутаты от политической партии "Народный контроль".

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Плакаты были прикреплены на окнах и входной двери. На них были изображены:

кандидат Татьяна Босовик;

кандидат на должность городского головы Михаил Яринич;

кандидат в депутаты Иван Федорийчук.

На всех плакатах была политическая символика "Народного контроля" и лозунг "Вместе сделаем больше!".

Справка. Согласно Избирательному кодексу, размещать агитационные материалы и политическую рекламу запрещено на домах и в государственных помещениях. Также это правило действует для органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной собственности.

Что говорят в "Народном контроле"

Председатель партийной ячейки партии "Народный контроль" в Черновцах Иван Гончарюк заверил, что впервые слышит о размещении агитации его коллег в библиотеке. Также он пояснил, что кандидаты могли не знать, что это является нарушением агитации.



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