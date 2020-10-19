В Черновцах развесили агитки в коммунальной библиотеке: полиция проводит расследование
В Черновицкой коммунальной библиотеке-филиале №6 зафиксировали агитационные материалы. Наблюдатели Гражданской сети ОПОРА уже написали заявление в полицию касательно этого инцидента, там проводят расследование.
На сайте ОПОРА сообщили, что это случилось 18 октября. Плакаты были о кандидатах в депутаты от политической партии "Народный контроль".
Интересно Кого выбрать мэром или в городские советы: в Украине появился сайт со сравнением кандидатов
Плакаты были прикреплены на окнах и входной двери. На них были изображены:
- кандидат Татьяна Босовик;
- кандидат на должность городского головы Михаил Яринич;
- кандидат в депутаты Иван Федорийчук.
На всех плакатах была политическая символика "Народного контроля" и лозунг "Вместе сделаем больше!".
Что говорят в "Народном контроле"
Председатель партийной ячейки партии "Народный контроль" в Черновцах Иван Гончарюк заверил, что впервые слышит о размещении агитации его коллег в библиотеке. Также он пояснил, что кандидаты могли не знать, что это является нарушением агитации.
Как будут выбирать депутатов и мэров / инфографика 24 канала