В Черновцах считают, что решение отправить город в красную карантинную зону является необоснованным. В областном центре, по словам местных чиновников, пока не наблюдается резкого увеличения количества больных COVID-19.

Возмущение по ситуации с Черновцами выразил на своей фейсбук-странице исполняющий обязанности мэра города Василий Продан.

Он отметил, что новые ограничения, к примеру, по работе магазинов, могут "только повредить ситуации".

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Люди, чтобы закупиться продуктами, будут создавать очереди в магазина. Школы еще не закрываем, хотя с понедельника мы планировали отправить их на каникулы, которые в это время всегда есть по расписанию. Сейчас, возможно, это будут две недели,

– рассказал он.

Продан добавил, что городская власть будет внимательно рассматривать все предложения Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, впрочем, решение относительно карантинных ограничений примет самостоятельно.

В то же время он назвал решение центральной власти "политически мотивированным", и "связанным с выборами", добавив, что введенные весной "очень жесткие ограничения" якобы не привели к ожидаемым результатам.

В марте, когда у нас один человек заболел, был самый жесткий карантин, какой только может быть. Через два месяца у нас уже были тысячи больных. Сейчас в Черновцах не произошло резкого увеличения инфицированных COVID-19,

– пояснил исполняющий обязанности мэра.

Следовательно, по его мнению, решение о красной карантинной зоне для Черновцов является преждевременным.

Заметим, что 15 октября в Минздраве обновили перечень карантинных зон. Так, "красными" с 19 октября в Украине станут сразу 8 областных центров, а также ряд районов и меньших городов.

Черновцы тоже пополнили перечень. В красную зону они попали вместе с городом Новоднестровск и Кельменецким и Кицманским районами Буковины.