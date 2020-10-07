В ходе расследования авиакатастрофы Ан-26 обнаружили грубые нарушения в выполнении полетных заданий и в организации полетов в целом. Также удалось выяснить детали разговоров экипажа.

Можно констатировать, что по результатам дешифровки бортовых самописцев удалось полностью восстановить трагический шестой полет самолета Ан-26Ш. Об этом и фейсбуке сообщил председатель правительственной комиссии по вопросам расследования авиакатастрофы вице-премьер Олег Уруский.

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Расшифровка черных ящиков Ан-26: что известно

По его словам, выяснили содержание переговоров – как между членами экипажа, так и с руководством полетов.

Установили техническую причину нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по "ИКМ" (измеритель крутящего момента).

Это случилось в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя.

Расследование показало наличие грубых нарушений, как в исполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом,

– подытожил Уруский.

Перспективы расследования

Вице-премьер также добавил, что пока правительственная комиссия по расследованию причин катастрофы самолета Ан-26Ш продолжает свою работу.

Министерство обороны завершит собственное служебное расследование 12 октября. Впоследствии материалы передадут в военные комиссариаты.

Примерно после 15 октября 2020 года планируют начать процесс выплат компенсаций семьям погибших.

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Что известно об авиакатастрофе Ан-26

Военный самолет Ан-26 разбился во время учебного полета 25 сентября.

Трагедия случилась возле Чугуева в Харьковской области.

Погибли 19 курсантов и 7 офицеров.

Спастись удалось лишь одному курсанту – Вячеславу Золочевскому.

Черные ящики с самолета уже расшифровали.

Со 2 октября после ряда экспертиз родным начали выдавать тела погибших.



Авиакатастрофа возле Чугуева 25 сентября / Инфографика 24 канала