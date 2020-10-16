Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов, получивший положительный результат теста на коронавирус, был на заседании правительства. Всех министров призывают провериться на наличие недуга.

Алексей Чернышев присутствовал на заседании Кабинета министров 13 октября. Об этом в комментарии Укринформ сообщил министр Олег Немчинов.

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Во время заседания правительства все находятся в масках, сохраняя необходимую социальную дистанцию. Кроме этого, всем чиновникам будет предложено сдать тест на COVID,

– отметил Немчинов.

Издание со ссылкой на собственные источники также пишет о COVID-19 у еще одного министра. Кроме того, недуг подозревают у еще одного из чиновников.

Что известно о коронавирусе у Чернышева

Ранее в сети он сообщил о положительном тесте на COVID-19. Министр чувствует себя хорошо, однако 14 дней находиться на самоизоляции. Работу он продолжит, хотя и в дистанционном режиме.

Основное об Алексее Чернышеве