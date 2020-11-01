Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Конституционный Суд решил противопоставить себя государству и обществу – откровенно и с глазу на глаз. Поэтому здесь говорится вовсе не о честной политической конкуренции, не об Конституции, верховенстве права, законности и не о справедливом будущем.

Заявление президента о Конституционном суде

Как заметил Зеленский, скорее всего в этом случае речь идет о традиционной грязной политике, когда своим все, а обществу – бедность. Соответствующее сообщение появилось в телеграмме.

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"Это о заговоре старых элит, которые вообще не хотят нормального государства здесь. Это о том, как нельзя делать в современном мире", – подчеркнул президент.

По его словам, сегодня на одной чаше весов – уничтожение всего того, ради чего сражались на всех украинских Майданах.

"Разве мы не хотим, чтобы чиновники отчитывались перед обществом? Или чтобы они не наглели все больше от безнаказанности? Или чтобы государственный ресурс распределялся справедливо, а не только для избранных олигархов? Мы, общество, уже неоднократно говорили – да, хотим новых отношений", – сказал Зеленский.

А вот Конституционный Суд, продолжает он, судей которого назначила старая система и его предшественники, те самые, которые всегда "руку на сердце" и рубашку готовы рвать за страну, считают иначе.

Всем им очень нужно сохранение "касты неприкасаемых". Они (судьи) долго сидели в засаде. Пока не начались, наконец, проверки деклараций чиновников. Пока НАБ не получило право на полноценную оперативно-розыскную работу. Пока не заработал Высший антикоррупционный суд. И вот здесь им всем стало страшно,

– подчеркнул Зеленский.

Поэтому, политик делает вывод, что действующему Конституционному суду сразу захотелось выйти из всех договоренностей о создании другой, прозрачной реальности. Он добавляет, что на очереди – Высший антикоррупционный, который будет сажать топ-воров за решетку.

"Ну не хотят старые элиты платить по любым счетам. Не хотят отвечать за свои шикарные года бесконтрольной жизни", – говорит Зеленский.

По его мнению, на другой чаше весов – полноценная свобода и полноценное современное государство, где любой чиновник должен декларировать свой доход и отправляться в тюрьму, если его расходы сильно превышают доходы. В то же время говорится и о всех гражданах свободной страны, которую они пытаются вырвать у олигархов.

Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного Суда – это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Потому что только слабый Президент и слабое государство – залог сохранения их коррупционного образа жизни. Иначе они не умеют,

– констатировал президент.

Зеленский иронически подчеркнул, что на Хэллоуин все черти из политического ада открыли свои настоящие лица. Так совпало. А фамилии этих чертей украинцы прекрасно знают.

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Что этому предшествовало

27 октября 2020 года КСУ отменил антикоррупционную реформу. В частности, положения об уголовной ответственности за недостоверное декларирование, незаконное обогащение, электронное декларирование и полномочия НАПК. Поэтому последние заблокировали доступ к электронному реестру.

Впоследствии Владимир Зеленский созвал СНБО и заседание правительства, на котором распорядились восстановить свободный доступ к электронной декларации. После чего реестр открыли.

Кроме того, президент подал в Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству". Он предлагает признать решение суда от 27 октября "ничтожным" и лишить его правовых последствий. В то же время в документе предусмотрено увольнение судей КСУ.

Уже известно, что решение КСУ будет иметь очень негативные последствия для Украины. В частности, это может привести к потере безвиза и остановить получение очередного транша от МВФ. В ЕС уже заявили, оно противоречит всем европейским ценностям.

Такое решение КСУ возмутило общество и люди вышли на масштабный протест 30 октября.

Подробнее о скандале вокруг решения Конституционного Суда о декларировании – читайте в материалах 24 канала.



КСУ отменил э-декларирование / Инфографика 24 канала