Чешская Belanto trade s.r.o, согласно заключенному 13 октября с Объединенной горно-химической компанией контрактом выкупит у ОГХК 50 тыс. тонн Иршанского ильменита в октябре-декабре 2020 с отсрочкой платежа в 35 дней с последующей поставкой на "Крымский титан".++

Об этом свидетельствует контракт, который есть в распоряжении редакции, передает "Минпром".

Сумма контракта, подписанного и. о. главы ОГХК Артуром Сомовым, составляет 6,453 млн евро.

По словам члена правления госкомпании, схема инициирована Сомовым и его заместителем Татьяной Гогенко заключается в том, что Belanto trade заменит немецкую ITS, которая ранее покупала Иршанский ильменит ОГХК, а потом отгружала его в оккупированный Крым.

"По ITS возникло много вопросов после того, как в прессе появилась информация об отгрузках на Крым, которая оказалась правдой. Насколько мне известно, Денис Кудин из Фонда госимущества дал указание заменить ITS, чтобы не прерывать поставки на Крым. Теперь Belanto будет поставлять наш ильменит на"Крымский Титан". Ему он подходит. По состоянию на сегодня, Иршанский ГОК уже отгрузил в порт для Belanto около 2 тыс. тонн ильменита", – сообщил источник.

При этом, чешский трейдер выкупит ильменит по заниженным ценам, с дисконтом в 25-95 долл.

Согласно заключенному с Belanto контракту, стоимость тонны составит 129 евро или 145 долларов, на рынке же цена ильменита с содержанием 56% TiO2 (как в Иршанском), на условиях FCA в период заключения контракта составляла 170-240 долл./т. В Китае стоимость ильменита с аналогичным содержанием колебалась в пределах 250-300 долл./ т на условиях CFR.

По оценке источника в госкомпании, на отправке одного корабля ОГХК понесет убытки в размере от 500 тыс. до 2 млн гривен.

Предыдущее правление ОГХК реализовало Иршанский ильменит дороже – за 150 долл. за тонну, и это стало предметом обвинений в коррупции и нанесении ущерба ОГХК.

Belanto trade специализируется на аренде недвижимости и имеет уставный капитал 120 чешских крон или 4,41 евро. Владельцы компании – Ивета и Мирослав Шилхан. Бизнесмены зарегистрировали в Чехии более 30 компаний со скудным уставным капиталом и предоставляют их другому бизнесу как "прокладки" под разные нужды.

Belanto trade не обладает мощностями по переработке ильменита.

В то же время, после освобождения ФГИ предыдущего и.о. главы ОГХК Питера Дэвиса и назначение вместо него Сомова, монопольное право на приобретение продукции второго филиала ОГХК – Вольногорского ГМК, – получили компании бизнесмена Виталия Кучука: MCD, а также IMMCO и Керамплюс.

В октябре 2020 ОГХК реализовала MCD продукции на 1,9 млн долл. с 2,33 млн долл. общего экспорта. Это 82% всех продаж за рубеж. По данным СМИ, MCD IMMCO Керамплюс и Керамглас управляются бизнесменом Кучуком из офиса в Днепре.

Как сообщалось, ФГИ уволил Дэвиса с должности и. о. председателя правления ОГХК 5 октября. Дэвис обвинил Фонд госимущества в коррупции и лоббировании интересов Кучука, что привело к убыткам в госкомпании.