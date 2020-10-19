В столице Чили 18 октября состоялся митинг, который закончился массовыми столкновениями с полицией. В частности, в Сантьяго во время протеста сожгли католический храм, который построили еще в конце XIX века.

В Сантьяго 25 тысяч человек вышли на улицу для того, чтобы отметить годовщину начала антиправительственного движения. Об этом сообщает El Mundo.

Читайте также В Перу обнаружили гигантский рисунок кота: ему примерно две тысячи лет – фото

Как проходил протест

Сначала люди собирались мирно.

Затем начались массовые столкновения с полицией. Силовики применяли слезоточивый газ и водометы.

Протестующие грабили магазины и совершали акты вандализма.

Что сожгли протестующие

Митингующие ворвались в неоготический храм Сан-Франциско-де-Борха. В нем часто проводила свои церемонии чилийская полиция. Внутри протестующие сожгли несколько икон, а также похитили определенные элементы отделки церкви.

Затем подожгли храм Асунсьона. Это один из старейших католических храмов Сантьяго. Ему было 144 года. Шпиль и купол собора сгорели и упали на землю.

Также протестующие подожгли полицейский участок.

Обратите внимание. Протесты в Чили начались 18 октября 2019 года. Причиной было повышение стоимости проезда в столице. Затем люди требовали социальных реформ. Полиция жестоко разгоняла митинги. За год погибли 30 протестующих.

Смотрите видео с места пожара в Сантьяго: