В Чили протестующие сожгли 144-летнюю церковь: видео
В столице Чили 18 октября состоялся митинг, который закончился массовыми столкновениями с полицией. В частности, в Сантьяго во время протеста сожгли католический храм, который построили еще в конце XIX века.
В Сантьяго 25 тысяч человек вышли на улицу для того, чтобы отметить годовщину начала антиправительственного движения. Об этом сообщает El Mundo.
Читайте также В Перу обнаружили гигантский рисунок кота: ему примерно две тысячи лет – фото
Как проходил протест
- Сначала люди собирались мирно.
- Затем начались массовые столкновения с полицией. Силовики применяли слезоточивый газ и водометы.
- Протестующие грабили магазины и совершали акты вандализма.
Что сожгли протестующие
Митингующие ворвались в неоготический храм Сан-Франциско-де-Борха. В нем часто проводила свои церемонии чилийская полиция. Внутри протестующие сожгли несколько икон, а также похитили определенные элементы отделки церкви.
Затем подожгли храм Асунсьона. Это один из старейших католических храмов Сантьяго. Ему было 144 года. Шпиль и купол собора сгорели и упали на землю.
Также протестующие подожгли полицейский участок.
Смотрите видео с места пожара в Сантьяго: