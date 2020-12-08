Как Украина: еще одно государство решило испытать карантин выходного дня
В ноябре 2020 года украинское правительство придумало нововведение, которое получило название "карантин выходного дня". Впоследствии его критиковал даже один из главных идеологов – глава Минздрава Максим Степанов. Впрочем, есть еще одно государство, которое решило идти тем же путем – Чили.
Выборочный карантин, который продлится только в выходные, будет действовать в столице южноамериканского государства – Сантьяго. Об этом пишет Xinhua со ссылкой на министра здравоохранения Чили Энрике Париса.
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По плану местного правительства, "неважные" предприятия должны приостанавливать свою работу в выходные. Впрочем, в Чили понятие "неважные предприятия" несколько размыто.
Например, могут продолжать свою работу рестораны, но только те, где есть летние террасы. Зато путешествия между различными регионами государства без крайней необходимости остаются запрещенными в течение всей недели.
Как объяснил Энрике Париса, карантин выходного дня в Сантьяго является лишь предохранителем – переходным ограничением, призванным избежать более жестких ограничений.
Опыт Украины с карантином выходного дня
- Ранее такую идею придумало украинское правительство. Он действовал в Украине во второй половине ноября: с 14 до 30.
- Такие ограничения, как их называли "ради ограничений", встретили жесткую критику со стороны украинцев, в частности предпринимателей, которые не понимали смысла ненужных, по их мнению, ограничений.
- Некоторые из представителей власти, например Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль, до сих пор утверждают, будто такие ограничения "дали свои результаты".
- Между тем глава Минздрава Максим Степанов, который был одним из главных идеологов такой версии карантина, признал, что такие ограничения не имели особого смысла.
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