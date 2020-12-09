Детективы НАБУ поймали на взятке и.о. главы одного из территориальных управлений Госгеокадастра. Он пытался передать 25 тысяч долларов главе ведомства Роману Лещенко.

Чиновника Госгеокадастра, а также посредника, которых поймали с поличным, задержали 9 декабря, сообщает пресс-служба НАБУ.

Читайте также Взятка в 100 тысяч долларов: главе Фонда госимущества предлагали деньги за назначение – видео

Тогда они пытались передать второй транш взятки. Первую ее часть в размере 26,9 тысячи долларов им удалось передать еще в ноябре.

Общая сумма взятки главе Госгеокадастра должна была составить 170 тысяч долларов. Деньги должны были поступить за выдачу приказов о выделении земельных участков подставным лицам.

Чиновника Госгеокадастра разоблачили на взятке / Фото НАБУ