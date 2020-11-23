Чиновника Госрезерва подозревают в растрате зерна на 2,8 миллиона гривен: детали
Национальное антикоррупционное бюро объявило о подозрении одному из руководителей Госагентства резерва Украины в Сумской области. Его подозревают в растрате зерна на сумму более 2,8 миллиона гривен.
Директор одного из филиалов пытался присвоить более 189 тонн зерна, которое принадлежало госпредприятию. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.
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По данным следствия, в ноябре 2020 года подозреваемый отгрузил зерно коммерческим структурам, которые за это не заплатили. При этом он не получил разрешения от владельца зерна.
В НАБУ сообщили, что общая стоимость зерна, которое пытался присвоить директор одного из отделов Госрезерва, составляет более чем 2,8 миллиона гривен.
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Детективам НАБУ удалось предотвратить незаконный вывоз зерна из Госрезерва. Сейчас обсуждают вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.
В сообщении также указано, что НАБУ расследует факты этого дела с ноября 2020 года.
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