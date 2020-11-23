Национальное антикоррупционное бюро объявило о подозрении одному из руководителей Госагентства резерва Украины в Сумской области. Его подозревают в растрате зерна на сумму более 2,8 миллиона гривен.

Директор одного из филиалов пытался присвоить более 189 тонн зерна, которое принадлежало госпредприятию. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Читайте также Как решить кризис с КСУ и НАБУ: что гарантировал Зеленский послам стран G7

По данным следствия, в ноябре 2020 года подозреваемый отгрузил зерно коммерческим структурам, которые за это не заплатили. При этом он не получил разрешения от владельца зерна.

Справка. Аудит Госрезерва, который проводили в ноябре 2020 года, подтвердил исчезновение тысяч тонн запасов, катастрофическое техническое состояние предприятий и многомиллионные финансовые махинации. Подробнее об этом – читайте здесь.

В НАБУ сообщили, что общая стоимость зерна, которое пытался присвоить директор одного из отделов Госрезерва, составляет более чем 2,8 миллиона гривен.

К теме Прокуратура провалила спецоперацию НАБУ по аресту "слуги" Халимона, – Бутусов

Детективам НАБУ удалось предотвратить незаконный вывоз зерна из Госрезерва. Сейчас обсуждают вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

В сообщении также указано, что НАБУ расследует факты этого дела с ноября 2020 года.