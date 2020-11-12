Чиновника Минобороны поймали на взятке в 400 тысяч: фото
Начальника отдела Главного управления развития вещевого имущества Вооруженных Сил Украины задержали с поличным при получении взятки 12 ноября. Полковник, по данным следствия, требовал 10% от предусмотренной тендером суммы закупки.
За 400 тысяч гривен он обещал внести изменения в технические условия военной символики, что дало бы возможность частному предприятию принять участие в тендере, сообщили в Офисе Генерального прокурора.
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Что известно о взятке чиновника Минобороны
Ожидаемая стоимость закупок, по которым чиновник якобы требовал взятку – 4 миллиона гривен. Сам полковник якобы не обещал руководству компании победу, но по крайней мере пытался помочь им в этом.
Чиновник Минобороны получил взятку в собственном кабинете / Фото пресс-службы Офиса Генпрокурора
Задержали его сотрудники ГБР и бойцы военной контрразведки СБУ сразу после получения части взятки – 100 тысяч гривен.
Расследованием дела о получении неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере занимаются детективы ГБР.
Если подозреваемого признают виновным, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности после освобождения. Кроме того, судьи могут назначить конфискацию имущества офицера.
Полковника ВСУ задержали после получения 100 тысячи гривен / Фото пресс-службы Офиса Генпрокурора
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