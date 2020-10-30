За бездействие в борьбе с пандемией коронавируса высшие должностные лица должны нести уголовную ответственность.

Такую позицию в эфире ток-шоу "Право на власть" выразил лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица.

"За то, что за полгода не были профинансированы ПЦР-лаборатории, не закуплены кислородные маски и кислородные концентраторы. Не оборудованы кислородные точки для спасения людей и не приобретены аппараты КТ. Сегодня фальсифицируют статистические данные о количестве больных и умерших, но уже завтра, если не будет в больницах мест, людей будут оставлять на улицах", – сказал он.

По мнению Игоря Палицы, именно борьба с эпидемией должна быть основанием для срочных заседаний СНБО, но этого не происходит.

"Мы стали свидетелями, как срочно собрался СНБО определять, что там произошло с Конституционным судом. Но я не помню ни одного заседания СНБО за последние три месяца по поводу коронавируса. У нас трагедия: война и эпидемия – этим должен СНБО заниматься! Почему ни единого раза он не собрался, не взял за уши Шмыгаля, министра здравоохранения, министра финансов и не спросил: что вы делаете?!", – заявил Игорь Палица.