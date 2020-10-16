Согласно расследованию, правовая коллизия вокруг одного из приказов МОН дала возможность подтасовать тендеры.

В Министерстве образования и науки и региональных департаментах образования создали "схему", чтобы с помощью проведенных с нарушением процедуры тендеров разворовать 800 млн грн, выделенных на учебное оборудование для школ.

Об этом говориться в расследовании "Как 800 млн субвенций на учебное оборудование для школ Украины, уходят в частные карманы", опубликованном на "Цензор.нет".

"800 млн грн из госбюджета прямо сейчас разлетаются по карманам трех частных компаний "Би-Про", "Дикси-Центр", "Элиз Лабс"; областных чиновников ГА и среднего звена от образования, с попустительства регуляторных и силовых органов", – говорится в расследовании.

В материале представлен официальный ответ Министерства образования и науки, согласно которому учебное оборудование в классы естественнонаучного направления (физика, химия, математика, биология, география) и STEM-лабораторий (Science, Technology, Engineering, and Mathematics, Наука, Технологии, Инженерия и Математика, – Ред.) должно закупаться согласно утвержденному типовому перечню, а технические требования могут быть завышены "обоснованно".

Автор расследования заявляет, что один из чиновников Минобразования, а именно глава директората школьного образования Андрей Осмоловский в ответ на запрос департаментов образования ряда ОГА (Днепропетровской, Черкасской, Волынской, Ровненской и др.) направил чиновникам "разъяснительное письмо с формулировкой о "минимальных требованиях" и "обоснованных повышенных требованиях".

"Именно письма под подписью Осмоловского компании сейчас подкладывают АМКУ в качестве доказательства правомерности своего участия в тендерах и формирования тендерных условий", – говорится в материале.

Примеры, которые приводятся в материалах, шокируют, так в Черниговской области непосредственно в коррупционный скандал вовлечен, по информации журналистов, первый заместитель головы Черниговской ОГА Виталий Загайный, в Черкасской области, тендерный комитет проигнорировал решение АМКУ, Полтавская, Херсонская, Ровенская области и список этот кажется бесконечным.

Также журналист подозревает в участии в событиях Александра Чаечевского – оперуполномоченного Департамента стратегических расследований Национальной полиции, принимавшего участие в работе комиссии по разработке типового перечня оборудования. "Видимо, его роль в этой комиссии состояла в предотвращении коррупционных рисков", – указывает журналист, ссылаясь на ответ из Министерства образования.

Таким образом, отмечается в расследовании, к участию в недобросовестных торгах получили три компании, которых Антмонопольный комитет Украины подозревает в коррупционном сговоре.

"БиПро", "Элиз Лабс", "Дикси-Центр" готовят тендерную документацию от имени заказчиков (местных департаментов образования), в которой прописаны требования к оборудованию, подгоняя их под ассортимент трех компаний, которые затем разыгрывают тендеры, имитируя конкуренцию и систематически нарушая антимонопольное законодательство Украины", – указано в материале.

По данным журналиста, эти три компании замешаны в нескольких уголовных делах, связанных с контрабандой, неуплатой налогов, разворовывании бюджетных средств и непоставки товара.

В расследовании указано, что руководство этих трех компаний вступило в сговор, а также использовало личные связи и подкуп, а также давление, для принуждения начальников областных департаментов образования или другие служебные лица, связанные с тендерами под средства субвенции, необоснованно завысить требования в соответствии с ассортиментом продукции компаний, что дало им возможность нечестно выиграть тендеров на сумму более 500 млн грн.

В свою очередь, Антимонопольный комитет Украины на данный момент рассматривает более 30 жалоб по торгам субвенций, также приостановлена большая часть торгов. Однако "Би-Про", "Дикси-Центр", "Элиз Лабс" удается отвертеться именно благодаря письмам Осмоловского и подложным документам, которыми те покрывают многие нарушения тендерной процедуры", – сказано в расследовании.

Автор материала призывает Национальную полицию обратить внимание и проверить на предмет коррупционного сговора те торги, которые сейчас приостановлены и рассматриваются АМКУ.

Он отметил, что логично было бы, чтобы Национальная Полиция, как минимум по торгам, которые оспариваются в АМКУ проявила свое внимание и сообщила МОН Украины о нарушениях, раз они решили расширить свои полномочия и помочь МОН Украины разобраться в ситуации.

Напомним, в августе Министерство образования и науки Украины заявило, что остатки образовательной субвенции могут быть использованы на организацию дистанционного обучения.