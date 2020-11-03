По последним официальным данным, количество людей, погибших от рук террористов в австрийской Вене 2 ноября, возросло до трех человек. Кроме того, еще по меньшей мере 15 человек получили ранения, в том числе сотрудник полиции. О своей причастности к нападениям уже заявили джихадисты.

Об этом рассказал бургомистр Вены Михаэль Людвиг во время пресс-конференции. Также эту информацию подтверждают в МВД Австрии, передает DW.

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Что известно о жертвах теракта в Вене

В больнице умерла раненная в результате теракта женщина.

Еще одного мужчину расстреляли на улицах Вены.

По данным правоохранителей, одного из предполагаемых преступников расстреляли силовики.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер сообщил, что убитый террорист был сторонником "Исламского государства". Еще один из возможных нападающих находится в бегах.

Добавим, что ранее СМИ писали о не менее 7 – 8 погибших в результате теракта в Вене.

Джихадисты заявили о причастности к нападениям

Портал SITE Intelligence Group, который следит за информационной активностью боевиков, сообщил, что к нападениям в Вене могут быть причастны джихадисты. По мнению последних, атаки стали "платой за участие Австрии" в возглавляемой США коалиции по борьбе с "Исламским государством".

Заметим, что Австрия присоединилась к коалиции по борьбе с ИГ в сентябре 2014 года. Тогда канцлер Курц заявил, что участие страны будет иметь политический, а не военный характер. То есть, Австрия, соблюдая нейтралитет, будет преимущественно оказывать гуманитарную помощь религиозным меньшинствам, таким как христиане и езиды в Ираке и Сирии.

Как объяснял Курц, борьба с ИГ – это не религиозный конфликт, а "борьба с экстремистами, которые в основном убивают мусульман".

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