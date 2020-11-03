Количество погибших в результате теракта в Вене возросло: нападение совершили сторонники ИГ
По последним официальным данным, количество людей, погибших от рук террористов в австрийской Вене 2 ноября, возросло до трех человек. Кроме того, еще по меньшей мере 15 человек получили ранения, в том числе сотрудник полиции. О своей причастности к нападениям уже заявили джихадисты.
Об этом рассказал бургомистр Вены Михаэль Людвиг во время пресс-конференции. Также эту информацию подтверждают в МВД Австрии, передает DW.
К теме Теракт в центре Вены: все, что пока известно – видео 18+
Что известно о жертвах теракта в Вене
- В больнице умерла раненная в результате теракта женщина.
- Еще одного мужчину расстреляли на улицах Вены.
- По данным правоохранителей, одного из предполагаемых преступников расстреляли силовики.
Глава МВД Австрии Карл Нехаммер сообщил, что убитый террорист был сторонником "Исламского государства". Еще один из возможных нападающих находится в бегах.
Добавим, что ранее СМИ писали о не менее 7 – 8 погибших в результате теракта в Вене.
Джихадисты заявили о причастности к нападениям
Портал SITE Intelligence Group, который следит за информационной активностью боевиков, сообщил, что к нападениям в Вене могут быть причастны джихадисты. По мнению последних, атаки стали "платой за участие Австрии" в возглавляемой США коалиции по борьбе с "Исламским государством".
Заметим, что Австрия присоединилась к коалиции по борьбе с ИГ в сентябре 2014 года. Тогда канцлер Курц заявил, что участие страны будет иметь политический, а не военный характер. То есть, Австрия, соблюдая нейтралитет, будет преимущественно оказывать гуманитарную помощь религиозным меньшинствам, таким как христиане и езиды в Ираке и Сирии.
Как объяснял Курц, борьба с ИГ – это не религиозный конфликт, а "борьба с экстремистами, которые в основном убивают мусульман".
Обратите внимание Люди не могли выбраться из центра: как Австрия пережила страшную ночь после теракта
Главное о теракте в Вене
- Стрельба в центре австрийской столицы произошла примерно в 20:00 по местному времени.
- Несколько преступников, вооруженных длинноствольным оружием, открыли беспорядочный огонь по людям, которые сидели за столиками в уличных кафе и ресторанах. Также нападающие стреляли в прохожих. В полиции заявили о шести разных местах, где действовали террористы.
- По словам бургомистра Вены, один из преступников мог иметь на себе пояс со взрывчаткой. Точное количество нападавших пока не называют. В то же время австрийские СМИ показали кадры с задержания 4 вероятных стрелков.
- Канцлер Австрии Курц назвал инцидент терактом. Трагедия произошла перед началом локдауна в Австрии из-за эпидемии коронавируса.
- По состоянию на раннее утро 3 ноября операция в Вене продолжалась. Центр австрийской столицы перекрыла полиция. К охране некоторых объектов привлекли даже военнослужащих. В МВД, в свою очередь, порекомендовали детям не идти в школу.
Поделиться новостью