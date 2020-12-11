Больше, чем во Второй мировой: в США сравнили количество жертв COVID-19 с погибшим воинам
В США подсчитали, что количество жертв COVID-19 стало больше, чем количество погибших военных в стране в результате Второй мировой войны. Такой факт шокировал не только американцев, но и граждан других стран, которые страдают от смертоносной болезни.
С начала пандемии в США умерли в результате болезни 292 179 человек. Соответствующие данные опубликовали в университете Джонса Хопкинса, сообщает Business Insider.
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В Министерстве по делам ветеранов США отметили, что в годы Второй мировой войны боевые потери были такими – 291 557 погибших. Еще 113 842 человека погибли не в боях.
Потери США в войнах и от коронавируса / Инфографика 24 канала
COVID-19 в США: коротко
- Всего с начала пандемии в США заразились COVID-19 15,7 миллиона человек.
- США занимает первое место в мире по количеству подтвержденных случаев смертоносной болезни.
- Эксперты предположили, что в апреле 2021 года ожидают более 500 тысяч смертей. Такое количество возможно даже при условии расширения масштабов вакцинации.
- В начале декабря в стране заявили, что коронавирус занимает первое место среди причин смерти в США.
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