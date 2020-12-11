В США подсчитали, что количество жертв COVID-19 стало больше, чем количество погибших военных в стране в результате Второй мировой войны. Такой факт шокировал не только американцев, но и граждан других стран, которые страдают от смертоносной болезни.

С начала пандемии в США умерли в результате болезни 292 179 человек. Соответствующие данные опубликовали в университете Джонса Хопкинса, сообщает Business Insider.

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В Министерстве по делам ветеранов США отметили, что в годы Второй мировой войны боевые потери были такими – 291 557 погибших. Еще 113 842 человека погибли не в боях.



Потери США в войнах и от коронавируса / Инфографика 24 канала

COVID-19 в США: коротко