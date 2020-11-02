Член Совета по вопросам свободы слова при президенте Татьяна Попова избежала розыска за кражу 7 миллионов долларов. СМИ писали, что розыск Поповой якобы отменили под давлением заместителя главы Офиса Президента Тимошенко.

Попова, несмотря на ряд фактов злоупотреблений и нарушений закона, продолжает уклоняться от возврата кредита ПАО "Райффайзен Банк Аваль", а подконтрольны ее семье фирмы противозаконным способом выводят из-под ипотеки имущество и оформляют фиктивное банкротство подконтрольных им компаний. Об этом говорится в статье "Букв" "Уроки спекуляции, или Как Татьяна Попова чудом избежала преследования правоохранителями".

Невозврат кредита на сумму более 6 миллионов долларов, взятого в ПАО "Райффайзен Банк Аваль" подконтрольными семье Поповой фирмами, начинается с того, что в 2007 году ООО "Инкристар" (сейчас ликвидировано) заключило с банком кредитный договор на эту сумму. В апреле того же года ООО "Западстройинвест Компани Консалтинг" был заключен договор ипотеки, предметом которого было нежилое здание, расположенное в Киеве (более известное как бизнес-центр "Инкристар").

В сентябре 2008 года Попова заключает договор поручительства с ПАО "Райффайзен Банк Аваль", выступая поручителем должника, ООО "ЗКК", которое принадлежит ее семье.

ООО "ЗКК" прекратило платить кредит сразу после заключения договора о переводе долга с ООО "Инкристар" на ООО "ЗКК" в 2008 году. В результате этого образовалась задолженность перед банком на сумму около 7 миллионов долларов. Судебных производств с участием ПАО "Райффайзен Банк Аваль" и компаний, подконтрольных семье Поповой (а также ей лично), было не меньше 4.

Поповой было запрещено выезжать за пределы Украины до возврата долга перед ПАО "Райффайзен Банк Аваль". Она пыталась оспорить этот запрет, мотивируя тем, что потребность в поездках за границу якобы обусловлена ее работой и потребностью в оздоровлении, развитии и отдыхе ребенка, однако получила отказ.

Несмотря на объявление в розыск, правоохранительные органы совсем не замечают появлений Поповой в телестудиях. Впоследствии СМИ писали, что розыск Поповой якобы отменили под давлением заместителя главы Офиса Президента Кирилла Тимошенко.

Постановление о закрытии уголовного производства, впоследствии отмененное судом, в апреле 2020 года вынес прокурор Киевской местной прокуратуры № 6 Мазурик, которого уже в июне задержали при попытке получения неправомерной выгоды в размере 100 тысяч долларов.

К тому же, несмотря на выводы суда об отсутствии оснований для закрытия уголовного производства, прокурором Киевской местной прокуратуры № 6 Байдюком 21 августа 2020 года было повторно закрыто дело в отношении Поповой.

Однако в отношении Поповой правоохранительные органы не только избегают каких-либо действий, но и проводят обыски в интересах еще одной подконтрольной семье Поповых компании – ООО "Медиа Эксперт Плюс".

Во время этого обыска следователи не только нарушили ряд норм УПК Украины относительно порядка проведения следственных действий, но и препятствовали деятельности журналистов.