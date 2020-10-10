Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков ввел режим чрезвычайного положения в стране с 20:00 9 октября. Тем временем, к столице Бишкека продолжают подходить колонны из бронетранспортеров и грузовиков с солдатами.

Военная техника в Бишкеке

В ночь на 10 октября стягивали военную технику в район государственной резиденции. В частности, машины проехали по проспекту Манаса. Об этом со ссылкой на соцсети передает издание 24.kg.

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Издание уточняет, что в госрезиденции 10 октября должно пройти заседание парламента. На нем должны утвердить кандидатуру на должность премьер-министра. Кроме того, во время недавних протестов здание парламента разгромили демонстранты.

Военная техника возле госрезиденции в Бишкеке: смотрите видео

В то же время еще одна колонна вошла в Бишкек с запада и прошла по проспекту Чуй в сторону центра киргизской столицы в сопровождении милицейских патрулей. В ней можно было заметить тонированные автобусы, военные грузовики и БТР.

Военные – в разных часть Бишкека

Жители столицы Кыргызстана также сообщают о скоплении военных и техники не только в центре, а в разных частях города. Так, утром 10 октября такое можно было увидеть на въезде в город со стороны улицы Курманжан Датки.

Военная технка и солдаты на въезде в Бишкек: видео

А на въезде в Бишкек со стороны села Новопокровка Иссык-Атинского района появились военные с техникой и сотрудники милиции. В то же время в районе ТЭЦ-2 установлена палатка, и здесь также собираются военные и милиция.

Военные и милиция в пригороде Бишкека: смотрите видео

Пока нет сообщений о том, будут ли устанавливать блокпосты, проверять документы на въезде в город или вводить какие-либо ограничения на передвижение.

Ограничений движения общественного транспорта в Бишкеке пока нет

Утром 10 октября жители Бишкека начали жаловаться на сложности с передвижением. В частности, было мало маршруток. Зато автобусов и троллейбусов люди совсем не могли дождаться.

Однако в мэрии заявили, что общественный транспорт работает как обычно. Также здесь заверили, что в Бишкеке никаких ограничений движения общественного транспорта пока не вводили.

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Чрезвычайное положение в Кыргызстане: коротко

Ввели комендантский час.

Начали действовать спецправила для въезда и выезда.

Запретили массовые мероприятия – соревнования, митинги, демонстрации.

Войска в Бишкеке будут обеспечивать "охрану правопорядка и защиту мирного населения".

Продлится такой режим до 21 октября.

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Люди вышли на улицы, ведь считают результаты парламентских выборов сфальсифицированными. Демонстранты захватили здание парламента и офис президента.

Митингующих разгоняли тяжелой техникой и силой. В беспорядках погиб один человек, а пострадавших уже насчитали более 1000.

Впоследствии ЦИК не признала результаты голосования. Между тем Россия, воспользовавшись ситуацией, ввела свою военную базу в Кыргызстане в режим "противодействия терроризму".

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