Правительство Испании во второй раз ввело чрезвычайное положение в стране. Это сделали из-за роста заболеваемости COVID-19.

Чрезвычайное положение ввели на 15 дней и в дальнейшем оно должно продолжаться. Об этом сообщили на сайте RTVE.

Обратите внимание Испания – первая страна в ЕС с миллионом случаев коронавирус

Почему ввели чрезвычайное положение

Местные власти нескольких регионов Испании попросили правительство ввести чрезвычайное положение. Это решение потребовало одобрения центрального правительства.

Обратите внимание! Испания, в которой проживает около 47 миллионов человек, является шестой страной в мире, по количеству больных. Больше новостей об Испании читайте здесь.

Главной задачей ЧС является легализация различных мер со стороны властей в регионах. По закону они имеют право самостоятельно вводить ограничения, исходя из эпидемиологической ситуации в стране.

Комендантский час

Также местные власти установили комендантский час в ночное время: с 23:00 до 6:00.