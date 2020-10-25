Чрезвычайное положение в Испании: правительство ввело комендантский час
Правительство Испании во второй раз ввело чрезвычайное положение в стране. Это сделали из-за роста заболеваемости COVID-19.
Чрезвычайное положение ввели на 15 дней и в дальнейшем оно должно продолжаться. Об этом сообщили на сайте RTVE.
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Почему ввели чрезвычайное положение
Местные власти нескольких регионов Испании попросили правительство ввести чрезвычайное положение. Это решение потребовало одобрения центрального правительства.
Главной задачей ЧС является легализация различных мер со стороны властей в регионах. По закону они имеют право самостоятельно вводить ограничения, исходя из эпидемиологической ситуации в стране.
Комендантский час
Также местные власти установили комендантский час в ночное время: с 23:00 до 6:00.