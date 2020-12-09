Джо Байден представил план борьбы с эпидемией коронавируса в течение первых 100 дней президентства. Он предусматривает усиление масочного режима, массовую вакцинацию и открытие школ.

В первые 100 дней своего президентства Байден обещает активно бороться с распространением COVID-19, сообщает CNN.

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Что именно Байден планирует сделать за первые 100 дней на посту президента

1 миллион прививок от коронавируса;

усилить требования к ношению масок.

По его словам, их использование должно стать обязательным в федеральных зданиях, а также при межгосударственных поездках на самолетах, поездах и автобусах.

восстановить привычное обучение в школах. "Мы постараемся открыть как можно больше школ за 100 дней", – отметил Байден.

Политик добавил, что первые месяцы его пребывания в должности не положат конец эпидемии коронавируса, но изменят течение болезни.

Байден также предупредил, что усилия по COVID-19 могут "замедлиться и остановиться", если Конгресс не завершит двухпартийные переговоры и безотлагательно не предложит финансирование.

Обратите внимание! Минздрав США в настоящее время рассматривает 2 вакцины от коронавируса: производства компаний Pfizer и Moderna. Первая показала эффективность 95%, вторая – 94% и 100% – для предотвращения тяжелого течения болезни. Больше информации о вакцинах читайте по ссылке.