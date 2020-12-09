По 1 миллиону прививок в день: что Байден обещает сделать за 100 дней президентства
Джо Байден представил план борьбы с эпидемией коронавируса в течение первых 100 дней президентства. Он предусматривает усиление масочного режима, массовую вакцинацию и открытие школ.
В первые 100 дней своего президентства Байден обещает активно бороться с распространением COVID-19, сообщает CNN.
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Что именно Байден планирует сделать за первые 100 дней на посту президента
- 1 миллион прививок от коронавируса;
- усилить требования к ношению масок.
По его словам, их использование должно стать обязательным в федеральных зданиях, а также при межгосударственных поездках на самолетах, поездах и автобусах.
- восстановить привычное обучение в школах. "Мы постараемся открыть как можно больше школ за 100 дней", – отметил Байден.
Политик добавил, что первые месяцы его пребывания в должности не положат конец эпидемии коронавируса, но изменят течение болезни.
Байден также предупредил, что усилия по COVID-19 могут "замедлиться и остановиться", если Конгресс не завершит двухпартийные переговоры и безотлагательно не предложит финансирование.
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