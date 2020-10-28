Конституционный суд отменил электронные декларации, незаконное обогащение и еще ряд антикоррупционных норм. В то же время на сайте суда есть только сообщение, что на закрытой части пленарного заседания судьи приняли решение, полный текст которого будет обнародован позже.

Полного решения Конституционного суда Украины еще нет, но понятно, что какая-то часть антикоррупционных норм ответственности за ложь в декларации отменена. Об этом в эфире 24 канала сообщила глава комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина.

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Дыра в системе е-декларирования

По ее словам, нет принципиального значения, какая именно часть отменена. Ведь определение неконституционной лжи в декларации создает такую дыру во всей системе электронного декларирования, из которой многие другие нормы остаются просто бессодержательными.

Мне очень сложно придумать аргументы, которыми можно было бы в здоровой юридической системе обосновать неконституционность лжи в декларации,

– отметила эксперт.

Грубое нарушение решения

Она подтвердила, что КС принял решение об отмене элементов антикоррупционного законодательства с грубым нарушением собственно антикоррупционного законодательства.

"Здесь речь идет не просто о нелегитимности, а о несоблюдении требований закона при постановке такого решения", – сказала Радина.

Статус Конституционного Суда Украины

Также она отметила, что КС имеет такой статус, что его решения являются окончательными и не подлежат обжалованию. "Теоретически по закону о Конституционном суде Украины юстиция может изменить свою правовую позицию. Но сомневаюсь, что она найдет в себе силы для этого", – добавила нардеп.

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