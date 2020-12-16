Мою машину эвакуировали. Если вы еще с таким явлением не сталкивались, то этот пост будет полезен.

Что делать, если ваш автомобиль эвакуировали: алгоритм действий

Необходимо проверить, действительно ли автомобиль эвакуирован на штрафплощадку, а не угнан. Для этого набрать 102 или 1551, сообщить адрес где "исчезла" машина, госномер и свои данные. Я звонил на 102 и супер-вежливый и заботливый оператор мне во всем помог. Моя машина оказалась на штрафплощадке Набережная-луговая 4.

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Важно! Служба эвакуации работает круглосуточно, мою машину забрали в 18.10, обнаружил я это в 20.00. Но вот выдают автомобили строго с 09:00 до 18:00. И только по будням. Так что мне еще повезло, что это случилось не в пятницу вечером, тогда машина стояла бы в плену 4 дня. У штрафплощадок расчетное время в лучших гостиничных традициях – 12:00. Если машину эвакуируют в пятницу, а вернут в понедельник – вы заплатите за 4 дня "хранения".

Сколько стоит это "счастье"?

Сам штраф за неправильную парковку 510 грн, но при его оплате я получил скидку 50%, это очень разбавило мое серое декабрьское настроение и прям улыбнуло. "Услуги" эвакуатора – 1270 грн, но бывает дешевле, зависит от веса авто, у меня внедорожник и он потянул на максималку. Штрафплощадка – 144 грн за сутки. вместе с разнообразными комиссионными мне обошлась "парковка" в 1994 гривен

Как освободить машину из плена?

Есть два пути. Первый – "Совковый", мне подсказали в 102. Этот путь требует терпения и целого дня временем. Процедура вызволения алогична, хлопотна и затратна. Сначала необходимо нанести визит в Управление патрульной полиции (ул. Народного Ополчения, 9) для получения документов: админпостановления о нарушении ПДД и копии акта об эвакуации автомобиля. После этого можно сразу отправляться в Главное управление Национальной полиции на ул. Владимирская, 15, где в кабинете № 5 вам выпишут квитанции и подскажут реквизиты на оплату штрафа за неправильную парковку, услуг эвакуатора и хранения автомобиля. Оплатить все это можно в любом отделении банка. И только потом, со всеми оплаченными квитанциями можно ехать за автомобилем. Вот что должно быть у вас в руках: 1. админпостановление о нарушении ПДД; 2. копия акта об эвакуации автомобиля; 3. заявление на возврат авто; 4. водительские права; 5. техпаспорт; 6. квитанции за оплату штрафа за неправильную парковку; 7 квитанции за оплату услуг эвакуатора; 8.квитанции за оплату хранения автомобиля.

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Есть путь по-современнее, "Смарт". Kyiv Smart City – это приложение для смартфона. Там можно быстрее проходить процедуру вызволения авто. Я скачал его за несколько секунд. Очень просто и интуитивно смог разобраться, зарегистрироваться, зарегистрировать машину и сразу увидел что она значится эвакуированной.

Здесь в разделе "Сервисы водителя" можно проверить и факт эвакуации, и место отгрузки, и перечень документов, и даже фото самой процедуры "похищения" моей машинки. А главное – здесь можно оплатить все онлайн, за это с меня взяли 10% к сумме штрафа. Вроде бы разумная надбавка за возможность сэкономить время, нервы и траты на переезд между инстанциями и стояние в очередях.

Вся процедура заняла 8 минут от момента скачивания приложения до подтверждения возможности забрать машину. В конце этой "Смарт"-процедуры нужно распечатать сгенерированный приложением документ ("Зверенення", "Розписка" – два на одной страничке). В этом документе указано, что к нему прилагаются копии техпаспорта, прав, квитанций и протоколов, но в случае онлайн оплаты всего этого не нужно! Нужно лишь подписать этот сгенерированный приложением документ и с этой одной бумажкой (+ техпаспорт и права) можно ехать забирать машинку из плена.

На самой штрафплощадке все прошло просто. Отдал упомянутую выше бумажку, показал техпаспорт и права, осмотрел пленную машинку, забрал. Даже пожелали "не попадаться" впредь.

Забрать, не заплатив, не получится даже у матерых юристов (я консультировался с оными) – в данном случае работает принцип неотвратимости наказания. То есть оспорить решение в судебном порядке можно только после уплаты всех "взносов".

Нарушения мое заключалось в том, что припарковался я на Ярославовом Валу хоть и рядом со знаком "Парковка", но за 5 метров от пешеходного перехода, а можно – не менее 10 метров от перехода. Такое "злостное" нарушение стило нервов и денег. Первый час было желание материться и спорить на эту тему (стоит ли эвакуировать в таких случаях? несла ли моя машина угрозу? создавала ли проблемы?). Но прохождение процедуры возврата авто, вежливый диспетчер полиции, удобный и интуитивный "Смарт Киев", быстрые решения – все это оказалось вполне цивилизованным и я решил направить энергию в другое русло – написать об этом "приключении". Возможно кому-то пригодится.

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Я буду парковаться по правилам.

И буду еще больше ходить пешком.

Источник: Facebook