Что для украинцев важнее – территориальная целостность или развитие экономики
Украинцы определили основной приоритет в вопросе территориальная целостность (или победа в войне) или развитие экономики. Большинство украинцев предпочитают территориальную целостность, но победа в войне в то же время не является приоритетной.
Опрос украинцев в контексте "приоритет независимость vs экономика" провел Киевский международный институт социологии.
Интересно Сколько процентов верят, что в будущем украинцы будут говорить преимущественно на родном языке
Что важнее – независимость или благосостояние граждан:
- для Украины важнее независимость и целостность ее границ – 52,0%,
- для Украины важнее благосостояние ее граждан – 32,6%.
Что важнее – завершение войны или развитие экономики:
- Украине важнее всего сейчас победить в войне – 34,5%,
- Украине важнее всего сейчас развивать экономику – 53,3%.
Впрочем в общем опросе, что важнее – независимость или экономика – мнения украинцев разделились почти поровну. Наибольшая доля людей считают, что эти два вопроса являются одинаково приоритетными:
- независимость – 22,3%,
- скорее независимость – 8,3%,
- частично независимость, частично экономика – 38,1%,
- скорее экономика – 10,4%,
- экономика – 20,9%.
К слову, жители Запада Украины больше склоняются к тому, что независимость является основным приоритетом (35,2% против 24,8% в экономики). Однако жители Донбасса прежде всего предпочитают развитие экономики (45% против 24,3% в независимости).
Что важнее – независимость или развитие экономики / инфографика КМИС
Что приоритетнее для жителей разных регионов Украины / инфографика КМИС
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