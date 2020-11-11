Украинцы определили основной приоритет в вопросе территориальная целостность (или победа в войне) или развитие экономики. Большинство украинцев предпочитают территориальную целостность, но победа в войне в то же время не является приоритетной.

Опрос украинцев в контексте "приоритет независимость vs экономика" провел Киевский международный институт социологии.

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Что важнее – независимость или благосостояние граждан:

для Украины важнее независимость и целостность ее границ – 52,0%,

для Украины важнее благосостояние ее граждан – 32,6%.

Что важнее – завершение войны или развитие экономики:

Украине важнее всего сейчас победить в войне – 34,5%,

Украине важнее всего сейчас развивать экономику – 53,3%.

Впрочем в общем опросе, что важнее – независимость или экономика – мнения украинцев разделились почти поровну. Наибольшая доля людей считают, что эти два вопроса являются одинаково приоритетными:

независимость – 22,3%,

скорее независимость – 8,3%,

частично независимость, частично экономика – 38,1%,

скорее экономика – 10,4%,

экономика – 20,9%.

К слову, жители Запада Украины больше склоняются к тому, что независимость является основным приоритетом (35,2% против 24,8% в экономики). Однако жители Донбасса прежде всего предпочитают развитие экономики (45% против 24,3% в независимости).

Что важнее – независимость или развитие экономики / инфографика КМИС

Что приоритетнее для жителей разных регионов Украины / инфографика КМИС

Этот опрос провели в течение 17 – 24 октября. КМИС методом телефонных интервью опросил 1502 рецензентов со всей Украины, кроме оккупированных регионов. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,6%.