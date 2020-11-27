В страшные годы Голодомора у украинцев забирали последние колоски хлеба. Приходилось утолять голод и спасать свои жизни, потребляя в пищу немыслимые на сегодня вещи. Да-да, буквально даже вещи – кожаные сапоги, ремни и даже конский навоз. Что ели и какие блюда готовили украинцы в период Голодомора 1932 – 1933 годов – читайте в материале 24 канала.

Заменители продуктов, которые украинцы вынуждены были есть, чтобы выжить, называют суррогатными блюдами. Это в основном была растительная пища, сообщает 24 канал. Голод также заставил украинцев нарушить строжайшее пищевое табу в традиционном питании – употребление мяса сдохших животных и даже каннибализм.

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Крестьянам приходилось есть журавлей, аистов, цапель, что тоже было табу. Ведь этих птиц издавна оберегали в Украине, а их гнезда никогда не разрушали.

Какой "хлеб" ели во время Голодомора

Если посчастливилось достать где-то хоть какого-то зерна, люди мололи его на домашних, самодельных, ручных жерновах. Так, крестьяне изготавливали "хлеб" из отрубей проса или гречки, замешанных на воде. Туда добавляли немного подсолнечного масла и ржи.

В селах, где из-за нехватки корма сдыхал скот, люди ели сделанные из крапивы и других сорняков "хлеб", "оладьи" и "кашу". Ели даже конский навоз, потому что в нем могли еще оставаться целые зерна пшеницы.

Пекли заменители хлеба и из желудей, которые зимой выковыривали из-под снега голыми руками. Иногда добавляли немного отрубей или картофельной шелухи.

Суррогатные продукты

Весной 1933 года закончились почти все запасы хотя бы чего-то съедобного, что не удалось у украинцев отобрать осенью. Поэтому изнуренные голодом люди переходили на суррогатные продукты: кукурузные початки и стебли, просеянную шелуху, сушеную солому, гнилые арбузы и буряки, картофельную шелуху, стручки акации и тому подобное.

Готовили пищу не только из растений, в частности листьев деревьев, но и из коры, делали "лепешки" из опилок. Но такая пища подрывала здоровье: возникали различные кишечные болезни и люди умирали.

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"Суп" из коры деревьев и шишек, который приготовили в 2019 году в Черновцах члены Украинской академии лидерства / Фото promin.cv.ua

Ели сапоги, котов и собак, дохлятину, кости животных

Как описал один из советских писателей, во времена голода крестьянин соскребал бочонок, в котором раньше держали сало. Затем эту стружку кипятил и таким образом добывал из нее остатки жира. Для семьи это казалось лучшим блюдом в то время.

Что касается костей животных, то их крестьяне тоже научились есть, выпаривая в котлах и размалывая. Питались и шкурами животных. Кроме костей, на муку мололи подошвы от обуви, кожаные ремни, кирзовые сапоги и варили из них суп.

По данным историков, люди вынуждены были начать есть и собак, и кошек. Последних нелегко было поймать: одичавшие животные начали бояться людей. Крестьяне варили тела этих животных, из их голов варили холодец.

На кошачье и собачье мясо появился большой спрос и оно стало ценным товаром. Так, собачатина стоила в среднем 12 рублей, дохлятина – 6 – 8 рублей за килограмм.

Крестьяне также ели мышей, сусликов, кротов, крыс, ежей, лягушек, птиц, собирали различные личинки, раскапывали дождевых червей и других червей. По ночам ходили на скотомогильник выкапывать дохлых лошадей и телят.

Заметим, что поедание дохлятины стало причиной массовых отравлений и эпидемических заболеваний. Для борьбы с недугами советская власть начала сжигать трупы больных животных.

Факты каннибализма

Не новость, что во время Голодомора в Украине фиксировали факты каннибализма. Однако каннибализм не был массовым явлением. К нему прибегали исключительно из-за расстройства психики и безумия от многомесячного голода. По данным историков, каннибализм не был наследственным и как явление завершился с окончанием голода.

Опухшие от голода дети / Фото 4hvylia.com

Рецепты блюд, которые готовили во время Голодомора на замену традиционным

Цветы акации

Цветы акации, зеленую лебеду смешивали с шелушащимися от кукурузы толчеными кочанами, иногда с горсткой отрубей. Эту смесь варили.

Мука

Готовить что-то вроде затирухи (затирки), если удавалось где-то добыть муки. Мокали руки во взбитое яйцо или воду и муку. Стирали с рук небольшие кусочки теста, из которых варили суп-затируху.

Бурьян-суп

Собирали на огородах, полях. Варили суп из облущенных початков кукурузы, шелухи проса и бурьяна. Обычно от такого "супа" болели животы.

Сахарная и кормовая свекла

Свеклу запекали, варили из них узвар, готовили колзяники (лепешки с примесью кользы – рапса), борщ. Ели также молодые листья свеклы. А из перемолотых семян свеклы и самой тертой свеклы готовили плесканчики.

Ветки вишни и малины, боярышник и шиповник

Из веток вишни готовили узвар, чай. То есть вместо сушеных фруктов добавляли сухие ветки вишни. Из боярышника и шиповника варили узвар и отвар, готовили настойки, сиропы. Из веток малины готовили узвар и чай.

Древесина и кора

Готовили лепешки из опилок. Распиливали терновую или яблоневую колоду над расстеленным полотняным рядном. Из перетертой с жмыхом коры осины и березы готовили лепешки – блины.



Блюда из коры / Фото dp.informator.ua

Желуди

Готовили лепешки. Собирали в лесу, подсушивали, толкли в ступке на муку, смешивали с кукурузой.

Зерно

Готовили крупяной приварок. Воровали из колхозных амбаров, подбирали оставленные после жатвы колоски ячменя, овса. Это все считалось незаконным делом. Разрывали норки сусликов, которые на зиму припасали немало зерна.

Арбуз

Готовили бекмес – сгущенный сок. Кроме того, на Донбассе из мякоти арбузов варили патоку, сладкое блюдо.

Замерзшая или гнилая картошка

Готовили клецки (клецки), блины и блюдо с названием блевали. Зимой собирали мерзлую картошку, которая осталась на колхозных полях после сбора урожая. Из перемерзших картофелин пекли клецки. А из гнилой, растертой в макитре картошки готовили блины или вонючие "блевали" с овсяной мукой.

Картофельная шелуха

Готовили галушки, лепешки. Шелуху картофеля откапывали в компостных кучах. Толкли в ступах, смешивали с жмыхом из конопляных семян и выпекали лепешки.



Блюдо из картофельной шелухи / Фото ye.ua

Кости

Из костей животных варили бульон. Старые кости также выпаривали в котлах, размалывали и съедали.

Кольза

Готовили колзяники – лепешки с примесью кользы. Ломали стебель кользы толщиной с палец, чистили его и ели.

Крапива

Готовили суп, паляницы. Крапиву собирали весной, ее молодые листья сушили в печи, хорошо перетирали и готовили лепешки на воде.

Кукуруза

Готовили мамалыгу – густую кашу из кукурузной муки малай – лепешку из кукурузной муки и хлебушек. Мамалыгу варили из помолотых вместе с початком зерен кукурузы. Хлебушек пекли из просеянной кукурузной муки. Ели также жареную кукурузу.

Выпекали хлеб из смеси пшеницы, тертых кукурузных початков и отрубей.

Липа

Готовили "щоденники", маторжаники, липники или липяники. Весной пекли "щоденники" из растертых почек липы, маторжаники – из листьев с липы, которые добавляли к мякины и картофеля, а липники – из листьев липы.

Лебеда

Готовили лепешки и волок – борщ, от которого, по воспоминаниям людей, распухали ноги и трескалась кожа.



Блюдо из лебеды / Фото "Википедия"

Корни Лопухов

Готовили суп, котлеты, лепешки. Корни лопухов ели сырыми, вареными, печеными, жареными. Вместо картофеля корни добавляли к супу, делали из них котлеты и лепешки.

Люцерна

Люцерну собирали весной. Из толченой травы готовили блины с примесью жома.

Семена льна

Семена толкли и выпекали из них лепешки.

Жмых

Жмых был ингредиентом лепешек и других блюд. Жмых – побочный продукт после выжимания масла из подсолнечника, рапса, сои, льна.

Подорожник

Подорожник собирали весной, толкли, смешивали с отрубями и пекли лепешки.

Ряска

Растирали и ели водяную ряску. Ели также сердцевины подсолнечных штурпаков, которые оставались после сбора урожая.

Солома

Крошили мелко солому и толкли в ступе вместе с просяной и гречневой половой, а также с корой дерева.

Животная кровь

Готовили приварок. По историческим данным, на месте нападения волков на кабанов крестьяне собирали снег с кровью убитого животного и делали из него приварок. Есть также свидетельства, что крестьяне убивали скот и сразу выпивали свежую кровь, от чего умирали.

Терн без отделки

Терн собирали зимой. Из плодов варили узвар. Были случаи, когда голодные дети осаждали на терн и глотали плоды с косточками. После такого умирали в страшных муках.

Онлайн-ресторан с блюдами голодных лет

Студенты Украинской академии лидерства создали онлайн-ресторан, где можно найти блюда, которыми питались украинцы в голодные годы. Таким образом студенты чтят память жертв Голодомора. Вот несколько блюд из этого ресторана.

Травяники

Испеченный хлебец из натертой травы, замешанный на горячей воде с добавлением семян льна.



Травяники / Фото uncounted.ual.ua

Палянички

Выпеченные измельченные картофельные отходы с остатками зерен, замешанные на горячей воде.



Палянички / Фото uncounted.ual.ua

Хлебцы

Запеченная крошеная солома вместе с просяной и гречневой половой, жмыхом из конопляного семени, толченого в ступе.



Хлебцы / Фото uncounted.ual.ua

Суп "бурьян"

Сваренный початок кукурузы и трава.



Суп "бурьян" / Фото uncounted.ual.ua

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