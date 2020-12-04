ФСБ сообщила, что на границе Украины и России 4 декабря трое вооруженных людей якобы пытались попасть на территорию соседнего государства. При попытке задержания российские пограничники застрелили одного человека, двое других скрылись. В то же время пограничники Украины не фиксировали никаких выстрелов рядом с границей.

При попытке задержания нарушители якобы оказали вооруженное сопротивление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы безопасности России.

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Что известно об инциденте

Инцидент произошел 4 декабря на участке пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областях. По словам российского ведомства, из Украины в Россию якобы пытались убежать трое вооруженных мужчин.

Российские пограничники открыли по нарушителям огонь. В результате инцидента один из мужчин получил ранения, несовместимые с жизнью. Двое других скрылись на территории Украины.

Больше деталей в ФСБ не сообщают, лишь уточняют, что на месте проводят следственно-оперативные действия.

Что говорят в Госпогранслужбе Украины

Украинские пограничники не фиксировали никаких выстрелов рядом с границей, передает "Украинская правда". В ГНСУ добавили, что информация от российских пограничников поступила около 11:00, хотя событие якобы состоялась в полночь. Интересно, что ранее российская сторона о таких инцидентах сообщала немедленно.

Сейчас наши пограничники проверяют участок границы, где могло произойти нарушение. Об инциденте уже сообщили другим органам. Также предстоит погранично-представительская встреча для выяснения всех обстоятельств, о которых говорит российская сторона.