Игоря Фоменко назначили временно исполняющим обязанности генерального директора государственного концерна Укроборонпром. Еще одним указом Зеленский уволил его предшественника – Айвараса Абромавичюса, который ранее подал заявление об отставке.

Заместитель гендиректора Укроборонпрома Мустафа Найем сообщил, что новый гендиректор полностью поддерживает стратегию предыдущего руководства. В эфире 24 канала он отметил, что главным направлением работы нового гендиректора является производство. Еще до прихода в концерн Фоменко занимал руководящие должности на заводе и имел опыт работы в оборонной отрасли.

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Что известно об Игоре Фоменко

Игоря Фоменко назначили заместителем генерального директора по бронетанковой, радиолокационной и специальной технике в ноябре 2019 года.

Ранее он работал на Луганском аккумуляторном заводе и Луганском станкостроительном заводе.

Также занимал руководящие должности в холдинговой компании АвтоКрАЗ, Corum Group и ICDI Group.

Он получил степень MBA в Institute of International Business Relations в Германии, прошел курсы Executive Education в Harvard Business School и INSEAD.

По словам Найема, нового директора Укроборонпрома знают "все ключевые игроки: и в правительстве, и на предприятии".

Новым генеральным директором стал человек, который знает нашу стратегию и будет продолжать ее,

– подтвердил Найем.

Также эксперт сказал: "Самое главное то, что Фоменко точно разделяет нашу концепцию трансформации. Он поддерживает разделение Укроборонпрома на 7 отраслевых корпораций, которые создадут после реформирования".

Абромавичюс выполнил все задания

Заместитель генерального директора Укроборонпрома сообщил, что впервые за всю историю компании в концерне изменили руководство без различных скандалов, коррупционных дел или уголовных производств.

Айворос Абромавичюс сказал о том, что он уйдет, как только выполнит все поставленные задачи:

стабилизировать работу концерна;

сохранить его потенциал;

сохранить темпы производства во время смены менеджмента.

По словам Найема, Абромавичюс выполнил все задачи: не сорвал ни один контракт, запустил международные аудиты и сохранил все темпы промышленного производства. Именно под его руководством разработали стратегию трансформации концерна, которая легла в основу законопроекта, зарегистрированного в Верховной Раде.

"В стратегии концерна ничего не меняется, команда работает в полном штатном расписании. Никаких проблем, интриг, скандалов нет. Мы двигаемся дальше", – также добавил Мустафа Найем.