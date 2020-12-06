"Совок" в украинской армии, к сожалению, еще есть. И его специфика будет проявляться в будущем еще довольно долго. Некоторые люди до сих пор продолжают мыслить критериями 1990-х.

Горбачев обманул людей в 1985 году своей идеей "нового политического мышления". Об этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил в интервью изданию "Факты".

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Что касается "совка", он есть. И эти проявления, наверное, еще будут. Но не в том разрезе, как подают те, кто готов все клеймить "совком",

- подчеркнул Хомчак.

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