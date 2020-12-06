Что касается "совка", он есть, – Хомчак об армии
"Совок" в украинской армии, к сожалению, еще есть. И его специфика будет проявляться в будущем еще довольно долго. Некоторые люди до сих пор продолжают мыслить критериями 1990-х.
Горбачев обманул людей в 1985 году своей идеей "нового политического мышления". Об этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил в интервью изданию "Факты".
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Что касается "совка", он есть. И эти проявления, наверное, еще будут. Но не в том разрезе, как подают те, кто готов все клеймить "совком",
- подчеркнул Хомчак.
Что еще сказал главнокомандующий ВСУ
- В 1991 году родилась новая нация, а уже в 2014 – 2015 годах родилась самая новая нация. У подрастающего поколения уже совсем другое отношение ко всем материальным, политическим, национальным и этническим вопросам.
- Главной задачей является не потерять баланс и не сойти с ума, убегая от своей истории в поисках чего-то непонятного.
- Нужно честно называть вещи своими именами.
- Если в советской системе было что-то хорошо, об этом стоит рассказать детям и внукам, чтобы они понимали, что такой элемент применим, потому что он работает. Однако необходимо заметить: "Бойтесь и никогда не допускайте того негатива, о котором мы знаем не понаслышке".
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