Российская сторона исключает возможность проведения нормандского саммита в ближайшее время. В Кремле считают, что до сих пор принципиально не выполнено ни одно решение предыдущего саммита.

Что о предстоящей нормандской встрече говорит Песков

Ситуация с выполнением договоренностей по Донбассу тяжелая, не дает странам "нормандской четверки" двигаться вперед. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает 24 канал.

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Есть, безусловно, понимание глав государств, что надо двигаться вперед. Они осознают, что является причиной такого простоя. Это невыполнение тех парижских договоренностей (которые были приняты по итогам предыдущей встречи – 24 канал),

– отметил Песков.

По его словам, "встреча ради встречи не нужна никому". Ее следует хорошо подготовить. "Собственно, этим занимаются помощники. Им все-таки нужна какая-то субстанция, за которую можно уцепиться. Этим может быть только выполнение парижских договоренностей. Здесь ситуация тяжелая", – уточнил пресс-секретарь Путина.

Он добавил, что во время недавней телефонной беседы Владимир Путин и Ангела Меркель "решили активизировать работу на экспертном уровне, на уровне помощников, чтобы нащупывать какие-то пути для нахождения решения из этой ситуации".

Песков не назвал вероятную дату встречи помощников глав "нормандской четверки".

Какие перспективы видит Козак

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак часто контактирует с главой Офиса Президента Украины Андреем Ермаком. Об этом пишет российский "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

"Интенсивные контакты на всех площадках. Нет ничего такого, чем можно гордиться, но работа идет", – заявил источник. И добавил, что нового саммита в ближайшее время ждать не следует.

Никакого саммита в ближайшее время. Не комильфо собирать первых лиц, не выполнив принципиально никакого решения предыдущего саммита,

– добавил собеседник.

Мол, собираться без выполнения предварительных договоренностей нелогично.

Обратите внимание! Ранее стало известно, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук намерен предложить России сосредоточиться на выполнении уже согласованных решений нормандского формата. Если Россия не пойдет на такой шаг, возможно усиление давления.