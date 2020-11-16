Майя Санду впервые публично выступила после того, как ЦИК Молдовы подсчитал 100% голосов на выборах президента. Победительница гонки рассказала о своих целях во внутренней и внешней политике, в частности выделив стремление к углублению отношений с Украиной.

Все граждане Республики Молдова получили шанс на достойные условия жизни, заявила во время своего брифинга Майя Санду. Об этом сообщает 24 канал.

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Мы вместе построим Молдову, в которой граждане всех этнических групп будут чувствовать себя в безопасности, где их права, в частности право на использование своего языка, будут надежно защищены,

– заявила победительница президентских выборов в Молдове.

Кроме того, она пообещала, что ключевые посты в государственной власти будут занимать компетентные люди. К какому этносу они бы не принадлежали.

"Мы построим настоящий баланс во внешней политике, исходя из национальных интересов Молдовы. У нас будет прагматичный диалог со всеми государствами, в частности Румынией, Украиной, Россией, европейскими государствами и США", – подчеркнула Майя Санду.

Результаты выборов в Молдове и что они означают

После подсчета 100% голосов Центральная избирательная комиссия Молдовы показала уверенную победу оппозиционной кандидатки:

Майя Санду – 57,74%,

Игорь Додон – 42,25%.

Игоря Додона преимущественно поддерживали в непризнанном Приднестровье, которое находится под оккупацией России. Так же и само "братское государство" и его сателлиты были на стороне действующего президента.

Зато Майя Санду – проевропейская кандидатка. Ее поддерживали в крупных городах Молдовы, а также диаспора за рубежом. На ее стороне члены ЕС, поддерживающие евроинтеграцию Молдовы и проукраинские и проевропейские политики из соседней Украины.