Локдаун в Украине: что могут запретить, а что будет работать
Уже с Нового года, а именно со 2 января, в Украине могут ввести локдаун из-за сложной ситуации с коронавирусом. Какими именно будут новые ограничения и запреты – доподлинно неизвестно. Однако власти утверждают, что точно не будут останавливать транспорт и закрывать аэропорты.
Какие ограничения могут ввести во время локдауна в Украине и что не попадет под запреты и ограничения – читайте в материале 24 канала. Заметим, что точно известно, что в условиях локдауна не введут режим чрезвычайного положения.
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Транспорт
Премьер Денис Шмыгаль 4 декабря заверил, что транспорт в Украине продолжит работать в локдаун. По словам главы правительства, транспорт – не главный источник активного распространения COVID-19.
При этом Шмыгаль в очередной раз подчеркнул, что до конца декабря не планируют вводить локдаун.
Относительно того, будет ли работать транспорт, – да, будет: и авиакомпании, и железная дорога, и городской транспорт закрывать не планируется даже при более жестком карантине,
– сказал премьер.
Министр Кабмина Олег Немчинов тоже заявлял, что при локдауне не будут останавливать междугороднее и международное транспортное сообщение.
Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что во время локдауна возможны ограничения в работе общественного транспорта, однако полную его остановку не обсуждают.
В то же время главный государственный санитарный врач Киева Олег Рубан заверил: если дойдет до жестких мер, в столице будут закрывать все – садики, школы и метро. При этом мэр Киева Виталий Кличко настаивает, что транспорт в городе все же должен работать, но при условии соблюдения карантинных норм.
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Границы и авиация
Закрывать аэропорты и запрещать въезд иностранцам нецелесообразно в условиях введения локдауна. Ведь коронавирус уже есть внутри страны и такие ограничения существенно не повлияют на эпидемиологическую ситуацию, пояснил 4 декабря глава МИД Дмитрий Кулеба.
Однако, будет ли закрывать Украина госграницы – пока неизвестно, ведь такое решение правительство будет принимать коллегиально.
В свою очередь Криклий заверил, что внутренние перелеты не будут отменять. А по международному авиасообщению – будут принимать во внимание ситуацию в другой стране.
Образование
Учебные заведения будут работать в обычном режиме. То есть школы и садики во время локдауна не будут закрывать, заявил член комитета Рады по вопросам образования, науки и инноваций, нардеп от "Слуги народа" Роман Грищук.
Он подчеркнул, что Минобразования рекомендует школам и садикам идти на карантин, если в группе или классе есть случаи заражения COVID-19. На вопрос, как локдаун повлияет на обучение студентов, нардеп напомнил, что учреждения высшего образования еще ранее перешли на дистанционный режим работы.
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Школы Киева
Что касается, в частности, школ Киева, то они готовы к возможному локдауну. Об этом заявила директор департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян.
В ведомстве рассматривают 2 варианта работы столичных школ во время локдауна:
- если локдаун продлится до 23 января, то все учебные заведения Киева закроются;
- если каникулы завершатся 11 января, то первая неделя обучения начнется дистанционно.
"Мы настойчиво рекомендовали руководителям образовательных учреждений проводить праздничные мероприятия исключительно в пределах одного коллектива. Ни родителей, ни посторонних аниматоров мы рекомендуем не допускать", – рассказала Фиданян.
Верховная Рада
Даже если в Украине введут локдаун, то в парламенте его не будет. В этом заверил спикер Рады Дмитрий Разумков.
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В отличие от кого-либо, Верховная Рада ни на карантин, ни на локдаун точно не пойдет,
– подчеркнул глава парламента.
По его словам, могут быть внесены лишь изменения в график работы Рады, в частности будут проводить меньше пленарных заседаний и они могут быть сокращены. Также депутаты могут работать в онлайн-режиме в комитетах.
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