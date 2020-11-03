Что надо для запуска рынка земли: глава Госгеокадастра назвал 3 основных шага
Для того, чтобы запустить рынок земли уже с 2021 года, необходимо сделать ряд шагов. В частности, передать земли ОТО.
Об этом сказал председатель Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко. О шагах на пути к решению проблемы он рассказал в интервью Укринформу.
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По его словам, чтобы рынок земли запустился уже с 1 июля 2021 года необходимо:
- закончить инвентаризацию;
- передать земли ОТО;
- запустить оборот земель для владельцев паев – у нас их примерно 7 миллионов.
Эти граждане были ограничены в праве распоряжения землей. Сегодня владелец может свой пай передать кому-то только через завещание, наследство, а будучи живым – нет, потому что мораторий,
– заявил Лещенко.
В то же время председатель Госгеокадастра не думает, что "будет большой ажиотаж вокруг земельных паев в Украине".
Что известно о рынке земли / инфографика 24 канала
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