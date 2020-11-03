Для того, чтобы запустить рынок земли уже с 2021 года, необходимо сделать ряд шагов. В частности, передать земли ОТО.

Об этом сказал председатель Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко. О шагах на пути к решению проблемы он рассказал в интервью Укринформу.

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По его словам, чтобы рынок земли запустился уже с 1 июля 2021 года необходимо:

закончить инвентаризацию; передать земли ОТО; запустить оборот земель для владельцев паев – у нас их примерно 7 миллионов.

Эти граждане были ограничены в праве распоряжения землей. Сегодня владелец может свой пай передать кому-то только через завещание, наследство, а будучи живым – нет, потому что мораторий,

– заявил Лещенко.

В то же время председатель Госгеокадастра не думает, что "будет большой ажиотаж вокруг земельных паев в Украине".

Справка. Верховная Рада 31 марта приняла изменения в Земельный кодекс, которые отменяют мораторий на продажу земли. Так, запуск рынка земли запланирован на 1 июля 2021 года. Сначала землю смогут покупать только физические лица и не более 100 гектаров, а юридические лица – лишь с 2024 года и не более 10 000 гектаров.



Что известно о рынке земли / инфографика 24 канала

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