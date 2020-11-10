Что не решает законопроект Разумкова: нардеп назвал 2 важных вопроса
Законопроект Дмитрия Разумкова вернет электронное декларирование и криминализацию за ложную информацию так, как это было до решения КСУ. Однако соответствующий проект закона не решает 2 важных вопроса.
Об этом в эфире 24 канала рассказал нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк. Однако он отметил, что в Украине в дальнейшем смогут привлекать к ответственности за ложное декларирование.
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Согласно информации Железняка, соответствующий законопроект нужен, такак является политико-правовым решением. Однако народный депутат отметил, что законопроект:
- не решает вопрос о том, как в дальнейшем будет работать Конституционный Суд Украины;
- не разъясняет отделение контроля за декларациям судей и других чиновников.
По словам нардепа, из-за подозрений о внешнем воздействии на КСУ, есть другой закон, который увеличивает кворум или необходимое количество голосов для принятия решений.
Гарантия закона о КСУ
Пока нет кворума, в частности 4 судей не приходят на заседания, рассказал Ярослав Железняк. Для того, чтобы иметь гарантию законодательства, нужно проголосовать за изменение состава КСУ, считает он.
Также нужно будет доработать изменения в антикоррупционное законодательство. К сожалению, вопрос о КСУ не решить одним законом,
– отметил народный депутат.
В то же время он отметил, что проект закона о возвращении э-деклараций подписали более 120 нардепов.
Законопроект Разумкова: коротко
- Спикер парламента Дмитрий Разумков зарегистрировал законопроект, в котором предложил восстановить права Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которые своим решением отменил Конституционный Суд.
- В "Слуге народа" заявили, что проект закона может быть рассмотрен в Раде только в комплексе с решением о КСУ.
- В то же время эксперты убеждены, что законопроект Разумкова не решит конституционного кризиса.
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