Конституционный Суд принял скандальное решение относительно е-декларирования, которое осудило украинское общество, власть и международные партнеры. Владимир Зеленский предложил законопроект, которым предлагает признать решение КСУ ничтожным, а действующий состав суда распустить. Мы предлагаем вам высказать свое мнение: что нужно делать с судьями Конституционного Суда.

КСУ 27 октября принял решение о фактической отмене системы электронного декларирования, напоминает 24 канал. Читайте также На заседании Рады пытаются решить ситуацию с КСУ: варианты законопроектов Что известно о решении Конституционного суда Суд отменил наказание за недостоверное декларирование. То есть позволил легально врать в декларациях. Кроме того, этим же решением он лишил полномочий НАПК, которое проводило мониторинг проявлений коррупции среди чиновников.

Украинские власти и международное сообщество сразу же осудили такое решение. Появились разговоры, что из-за него Украина может даже потерять безвиз с ЕС. Что предлагает Зеленский Президент 29 октября созвал срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны. На нем обсуждали возможные последствия скандального решения.

После этого заседания украинский президент инициировал законопроект о роспуске действующего состава Конституционного суда и признании его решения ничтожным. Зеленский призвал Раду, в частности нардепов от "Слуги народа", поддержать документ. Однако парламент не имеет согласия по этому вопросу.

В то же время проект закона жестко раскритиковали в Европейском совете и Венецианской комиссии. Примите участие в опросе и выскажите свое мнение относительно ситуации с судьями Конституционного Суда.