Если во время выборов вам не нравятся программы кандидатов, то проблема не в кандидатах. На политическом рынке продают только то, что пользуется спросом.

О кандидатах как заложников наших ожиданий – в новом выпуске блога "Грани правды" на 24 канале.

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Я помню как недоумевал один мой знакомый, когда закрылся его любимый журнал. Закрылся по самым прозаичным причинам – непрокорм. Приятель это издание регулярно выписывал, так же поступали его друзья и журнал этот они считали "своим".

Когда издание обанкротилось – у знакомого началась депрессия. Потому что он понял, как мало в стране таких, как он. Настолько мало, что они даже не могут прокормить подпиской один журналистский коллектив.

Телевидение и политиков объединяет одно и то же

Это классическая "проблема телевизора". Всякий раз, когда кто-то говорит, что ему нечего смотреть "по ящику" – это проблема не "ящика". В своих развлекательных форматах ТВ ориентируется на запросы аудитории – и если вам нечего смотреть, это значит лишь то, что вы – не целевая аудитория.

Это значит лишь то, что вас слишком мало, чтобы продюсерский цех выстраивал под вас программную сетку. На вас не ориентируются, потому что вы – меньшинство.

Я думал об этом всякий раз, когда заглядывал в программы кандидатов. За редким исключением, кандидаты говорили не со мной, а с кем-то еще. С теми, кто ищет опеку, заботу и патернализм. С теми, кто хочет строгого родителя, карманные деньги и одномоментного чуда. Судя по обещаниям претендентов, таких в стране большинство.

Мне обещали раскулачивание богатых. Тарифный популизм. Традиционные ценности. Кандидаты морщились от вопросов про "Марш равенства" и "гендер". От вопросов про короткоствол и рынок земли. И в этот момент накатывало пронзительное одиночество.

Телевидение и политиков объединяет одно и то же – они ориентируются на спрос. На то, что аудитория считает нормой. И если телевидение и политики говорят не с тобой, значит, тебя не существует. Значит, тебя слишком мало.

Продают лишь то, что пользуется спросом

У нас принято ругать политиков и хвалить избирателей. Говорить о том, что политики недостаточно хороши для избирателя. Принято высмеивать тех, кто говорит об инфантильности обывателя и невыполнимости его желаний. Избирателя по умолчанию предлагают считать европейским, прогрессивным и готовым к реформам. Но давайте начистоту.

Политики у нас, конечно, ушлые, но и выборы – конкурентные. На этом рынке политических предложений продают лишь то, что пользуется спросом.

Если бы избирательский запрос был иным – мы бы слушали от людей в костюмах совсем иные речи. А если вся идея реформ сводится для обывателя к росту пенсий и зарплат, то нечему удивляться.

Нет никакого идеального украинского избирателя. Жаждущего рынка и дерегуляции. Непопулярных реформ и конкуренции. Мы – заложники своей географии и истории, наших традиции и инерции. В нашем политическом магазине продают лишь то, что пользуется спросом. Как бы кому-то не хотелось думать иначе.

Как Порошенко стал заложником общественных ожиданий

И еще один момент. Каждый политик в стране очень быстро становится заложником общественных ожиданий. В свое время это сыграло злую шутку с тем же Петром Порошенко.

После Майдана запрос на быстрые и радикальные перемены был очень высок. Общество напоминало боксера, который планирует в первом же раунде отправить соперника в нокаут. Но план на бой не сработал – пришлось боксировать все 12 раундов.

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При этом наши проблемы росли, по меньшей мере, четверть века. Одномоментно искоренить их было почти нереально. Хотя бы потому, что это лишь в сказке Илья Муромец 30 лет и 3 года лежит на печи, а затем начинает побеждать врагов. В реальности же он обречен лечить дистрофию и пролежни.

Прошлый президент растерял рейтинг не только благодаря своим ошибкам. Не только благодаря сомнительной кадровой политике. Не только из-за попыток сохранить старую систему. Он стал заложником еще и чрезвычайно высоких ожиданий, которыми сопровождалось его избрание на пост. И теперь точно такая же судьба может ждать 6 президента страны.



Петр Порошенко и Владимир Зеленский / Фото 24 канала

Что общего между Порошенко и Зеленским

1,5 года назад его 73% во втором туре были маркером очень высоких ожиданий. Спустя полтора года мы видим, как растет число тех, кто убежден, что события в стране развиваются в неправильном направлении.

Владимир Зеленский может быть убежден, что между ним и Петром Порошенко – пропасть. Но на самом деле, у них обоих может оказаться куда больше общего, чем привык думать 6 президент страны.

Общество не прощает кражу мечты. Даже если эта мечта изначально имеет мало шансов быть реализованной. Петру Порошенко уже пришлось в этом убедиться. А теперь этот же шанс может появиться и у Владимира Зеленского.